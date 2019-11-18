«اتصالات» تبدأ تشغيل «eWallet» على الهواتف الذكية

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية الرقمية التابعة لـ«مجموعة اتصالات»، أحمد العوضي، عن بدء تشغيل منظومة المحفظة الإلكترونية «eWallet» التابعة لـ«اتصالات» بكفاءة وفاعلية، بعد انتهاء المرحلة التجريبية لها.

وأوضح أن هذه المحفظة هي منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني عبر تطبيق على الهواتف الذكية، وتعد الأولى من نوعها للمدفوعات الإلكترونية التي تم اعتمادها من مصرف الإمارات المركزي، لافتاً إلى أن تطبيق «eWallet» يتيح إجراء جميع عمليات المدفوعات المالية بطريقة سلسة وسريعة وآمنة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن التطبيق متاح لكل سكان الدولة الذين لديهم هواتف محمولة، ورقم مستخدم، مبيناً أنه يمكن تحميل التطبيق مجاناً من متجري «غوغل بلاي» و «آب ستور».

محفظة مالية

وذكر العوضي أن التطبيق عبارة عن محفظة مالية رقمية متاحة لاستخدام الأفراد، ورجال الأعمال، والمؤسسات من جميع القطاعات، إذ تُمكِّنهم من إجراء عمليات المدفوعات المالية دون الحاجة إلى حساب بنكي.

وأوضح أن التطبيق يتيح إجراء مختلف المدفوعات المالية من أي مكان في دولة الإمارات وإليها، مثل إرسال واستلام التحويلات المالية، أو دفع فواتير شركة «اتصالات»، أو الدفع لمقدمي الخدمات والمنتجات من المؤسسات المشتركة في منظومة المحفظة الإلكترونية، مثل المحال التجارية، وقطاع الخدمات الصحية، والفنادق، والمطاعم الفخمة.

إيداع الأموال

كشف العوضي أن التطبيق يتيح إيداع المبالغ وسحبها عبر أكثر من 5000 منفذ على نطاق الدولة، بما في ذلك جميع مراكز «اتصالات» للأعمال، وجميع نقاط البيع الأخرى التابعة لـ«اتصالات»، فضلاً عن منافذ الشركاء المعتمدين في المنظومة، مثل نقاط NT Payment، وUPay، إضافة إلى عدد من الوكلاء المعتمدين، مثل شركتي «الإمارات للصرافة»، و«لاري للصرافة»، وغيرهما.

قال العوضي إن منظومة المحفظة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني تُوفر مجموعة مزايا للاستخدام الفردي، ويشمل ذلك إيداع المبالغ لإعادة تعبئة المحفظة الإلكترونية، مؤكداً أنها متاحة لجميع من هم فوق سن 16 عاماً دون قيود.

وأوضح أن التطبيق ليس له علاقة بالحساب المصرفي، ويمكن استخدامه بصرف النظر عن المصرف الذي يستخدمه المتعامل، كما لا يشترط توافر بطاقة سحب نقدي أو بطاقة ائتمانية.

وكشف أن المحفظة تتيح كذلك لمؤسسات قطاع الأعمال استخدامات واسعة لتطبيق المنظومة، مثل دفع الرواتب والحوافز والبدلات الخاصة بالموظفين والعمال، وإرسال واستلام المبالغ للموردين وتجار الجملة والشركاء.

تسجيل مجاني

وحول الرسوم التي تحصل عليها المحفظة الإلكترونية لإرسال الأموال، قال العوضي إن التسجيل في التطبيق مجاني للجميع، ولن تكون مدفوعات معظم العمليات المالية مقابل أي رسوم، لكن تتم بعض المعاملات مقابل مبالغ زهيدة، مثل وجود رسوم تبلغ درهمين للمعاملة.

المبالغ المسموح بها

وحول وجود حد أقصى للأموال المرسلة في المرة الواحدة، قال العوضي إن الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للمحفظة يعتمد على الطريقة التي تم بها التسجيل للتطبيق، ففي حالة تم التسجيل عبر التطبيق دون التحقق من الشخصية فعلياً، يكون الحد الأقصى للحساب هو 5000 درهم، وهي عملية تسجيل مؤقتة تتم عبر تحميل البيانات الشخصية رقمياً.

وأضاف أن الطريقة الأساسية للتسجيل تتم عبر التحقق الفعلي من البيانات الشخصية، عبر الذهاب للتسجيل في منفذ البيع، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى للحساب 25 ألف درهم، وهي عملية تسجيل كاملة تتيح مميزات التطبيق كاملة.

ضمانات التأكد

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية الرقمية التابعة لـ«مجموعة اتصالات»، أحمد العوضي، أنه توجد وسائل تمكّن مرسل الأموال من التحقق من وصولها، موضحاً أنه يتم إرسال رسالة عن كل المعاملات التي أُجريت لكلٍ من المُرسل والمستلم عبر الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والرسائل عبر التطبيق، كما توجد سجلات مفصلة، تحتوي على جميع المعاملات التي تمت في السابق.