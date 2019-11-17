المالية: 3 أولويات لاستخدام الأموال المدخرة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قالت وزارة المالية إن هناك 3 أولويات يجب أن يوجه لها الأفراد مدخراتهم وهي التخلص من الدين وتخصيص مبلغ احتياطي للطوارئ ثم الاستثمار.

تخلص من الديون: وتنصح المالية بالبدء بسداد مبالغ صغيرة، ثم إضافة مبلغ إضافي لقسط السداد الشهري القادم للتقليل من قيمته بسرعة، إلى أن حين القيام بتسديد الدين بالكامل، وعندها، يمكن أن تبدأ بالادخار.

خصّص مبلغاً احتياطياً للطوارئ: غالباً ما تعيدنا التكاليف غير المتوقعة إلى الوراء، لذلك، فإن تخصيص صندوق لحالات الطوارئ يحتوي على ما قيمته بين 3-6 أشهر من النفقات يوفر لك حماية من المصاريف غير المتوقعة وتكاليف الديون الباهظة، احتفظ بهذه المخصصات في حسابات توفير منفصلة للحصول على فائدة سهلة المنال.

النمو المتزايد: يمكنك أن تبدأ بتكوين ثروتك الآن، وهناك طرق عديدة لاستثمار الأموال وزيادتها من خلال اختيار مصدر الدخل السلبي، بدءاً من صناديق الاستثمار ذات المخاطر القليلة وصولاً إلى الأصول العقارية التي تتيح جني الأموال من دون جهد يذكر.