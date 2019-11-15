أحمد بن سعيد: معرض دبي للطيران منصة لعرض طائراتنا وخدماتنا المبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، عشية انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران 2019، مشاركتها في المعرض بتشكيلة كاملة من طائراتها التجارية والتدريبية، بما في ذلك اثنتان من أحدث طائراتها الـ«إيرباص A380»، و«بوينغ 777» وعلى إحداهما شعار معرض «إكسبو 2020 دبي»، باللون الأزرق (التنقل)، والأخرى باللون البرتقالي (الفرص).

عرض الطائرات

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يعد معرض دبي للطيران من أكثر المنصات أهمية لعرض طائراتنا ومنتجاتنا وخدماتنا المبتكرة، وتسليط الضوء عليها. وبينما نواصل العد التنازلي لانطلاق (إكسبو 2020)، الحدث الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد رأينا أن من المناسب أن نعرض طائراتنا التي تساعد على ترويج أكبر عرض عالمي أمام المشاركين والزوار في معرض دبي للطيران، وأمام العالم، الذي يرقب عن كثب الاستعدادات الجارية لهذا الحدث. رسالتنا واضحة، فنحن نخلق الفرص، ونزيد من القدرة على الحركة، من خلال تحقيق التواصل بين الزوار والمشاركين في معرض (إكسبو 2020)، بخدماتنا للركاب والبضائع، لكي يشهدوا هذا الحدث العالمي الكبير».

طائرات «الإمارات»

وتتميز أحدث طائرات «الإمارات» (البوينغ 777-300ER)، التي تحمل شعار «إكسبو» باللون البرتقالي (الفرص) على هيكلها الخارجي، بتصاميم داخلية مبتكرة لقمرات الركاب، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى Game Changer، التي تم إطلاقها في عام 2017، وحازت شهرة واسعة. وتم تصميم الأجنحة لتوفر أقصى درجات الراحة والخصوصية لعملاء «طيران الإمارات». وتتميز بأبواب منزلقة تمتد من الأرض إلى السقف، وميزات تصميم عصرية للغاية، وبتصميم مبتكر، وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة، واستقلالية تامة.

وتم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير، القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع «الجاذبية صفر»، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة، لضمان تمتع المسافر بمستويات غير مسبوقة من الراحة.

وحدة لاسلكية

ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس، للتحكم بخيارات لضبط الإضاءة والحرارة. واستخدمت «طيران الإمارات»، للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران، النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.

ويوجد في كل من الأجنحة الأخرى، منظار مقرب لتمكين المسافر من التمتع بنظرة من الأعلى على المناطق التي تحلق الطائرة في أجوائها. وتم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد أطقم الخدمة، لطلب الطعام ومختلف الخدمات.

وتحمل طائرة «الإمارات A380»، التي لاتزال تحظى بشعبية واسعة في أوساط هواة الطيران والزوار، شعار معرض «إكسبو 2020» باللون الأزرق (التنقل).

وتوفر الطائرة 14 جناحاً فاخراً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وتعرض «طيران الإمارات» أيضاً طائرتي (Cirrus SR 22) و(Embraer Phenom 100)المستخدمتين في الطلعات التدريبية لطلبة أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. وسيوجد مدربو الأكاديمية، لتقديم شرح عن إمكانات وقدرات هاتين الطائرتين. وتعد أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التي تم افتتاحها خلال معرض دبي للطيران 2017، من أحدث المرافق التي طورتها «طيران الإمارات» لتلبية متطلبات صناعة الطيران العالمية من الطيارين التجاريين المهرة. ومن المقرر أن تستهل «طيران الإمارات»، العرض الجوي بعد ظهر أول أيام معرض دبي للطيران 2019، بالتحليق ضمن تشكيلة تضم طائرة «إيرباص A380» بشعار «إكسبو 2020» الأخضر (الاستدامة)، وطائرات فريق الفرسان، التابع للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

منصة «طيران الإمارات»

ستستقبل منصة «طيران الإمارات» في صالة العرض، جميع زوّار معرض الطيران، وهي مكونة من طابقين، وتضم عدداً من أقسام «طيران الإمارات»، بما في ذلك: الإمارات للهندسة، أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الإمارات للشحن الجوي، جامعة الإمارات للطيران، مبيعات الإمارات، متجر الإمارات الرسمي.

كما تعرض منصة «طيران الإمارات» جناح الدرجة الأولى الخاص على طائرة «البوينغ 777-300ER» الذي غيّر قواعد اللعبة في سفر الدرجة الأولى.

2

من طائرات «إيرباص

A380» و«بوينغ

777» تحملان شعار

«إكسبو 2020».