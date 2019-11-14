الهاشمي: 700 مواطنة في مناصب قيادية بـ«أدنوك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت الرئيس التنفيذي لشركة الياسات البترولية، إحدى شركات مجموعة أدنوك، المهندسة طيبة عبدالرحيم الهاشمي، إن «إنجازات المرأة في قطاع النفط والغاز، خلال الثلاث سنوات الماضية، كبيرة، فقد تم وضعها في قلب استراتيجية (أدنوك)»، موضحة أنه في السابق كان عدد النساء في القطاع محدود جداً، والآن أصبح لدينا أكثر من 700 امرأة من المهندسات الموجودات في الحقول البرية والبحرية، ويشغلن مناصب قيادية، وذلك بفضل توفير الدعم والرعاية للنساء في كل المواقع.

وأضافت أن «المرأة في المناصب القيادية نسبتها الحالية 15%»، مؤكدة أن «أدنوك» توفر فرصاً كثيرة للتدريب للشباب والشابات من خلال عدد من البرامج مثل برنامج أدنوك للقيادات المستقبلية ومجلس «أدنوك» للشباب، وتستقطب الشباب للتوظيف، حيث بلغ عددهم حالياً أكثر من 26 ألف شاب وشابة، بما يعادل أكثر من نصف الموظفين تقريباً.