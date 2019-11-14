«الإنشاءات البترولية»: 6.8 مليارات درهم عوائد متوقعة بنهاية 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المهندس أحمد سالم الظاهري، أن تصل عوائد الشركة إلى 6.8 مليارات درهم في العام الجاري، مقارنة بـ5.4 مليارات درهم في العام الماضي.

وأضاف: «نجحت الشركة في دخول السوق المصرية التي تمثل بوابة شمال إفريقيا، حيث جرى تنفيذ مشروع في منطقة البحر الأحمر، كما نعتزم افتتاح مكتب تمثيلي لنا في مصر لاستطلاع الفرص بها وفي الدول الإفريقية».

وأوضح أن الشركة تضم في الوقت الراهن 330 موظفاً مواطناً، وتعتزم رفع هذا العدد الى 550 موظفاً مواطناً بحلول عام 2023.

وكشف عن أن الشركة بصدد إطلاق خطط للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، حيث جرى الدخول في شراكات بهذا الأمر مع «مايكروسوفت» و«افيفا»، وجرى رصد استثمارات بقيمة 40 مليون درهم بهذا الخصوص من أجل رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

وقال الظاهري، في تصريحات صحافية: «تمكنّا في العام الجاري من إنجاز عدد كبير من الهياكل والمنصات في مختلف المشروعات التي نعمل بها، حيث يتجاوز عددها 70 منصة، وهذا رقم قياسي».