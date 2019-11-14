«إكسبو 2020 دبي» يطلق بــــرنامجاً جديداً لـدعــم التصميـم الإمـاراتــــي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف معرض «إكسبو 2020 دبي» عن برنامج جديد لدعم التصميم والحِرف الإماراتية، بهدف دعم قطاع التصميم الإماراتي ووضعه على الخريطة العالمية.

وأفاد «إكسبو 2020 دبي» بأن البرنامج سيركز على المنتجات المبتكرة التي تحقق إقبالاً كبيراً في الأسواق المحلية والدولية، سواء المنتجات اليدوية، أو تلك التي تتطلب صناعتها تقنيات متقدمة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مواقع مميزة في المعرض، لإتاحة مخرجات البرنامج وعرضها على ملايين الزوار.

وأعلن عن تأسيس «صندوق المصمم الإماراتي» لتوجيه حصيلة مبيعات المجموعات المصممة ضمن البرنامج، إلى الصندوق بصورة مباشرة، لاستخدامها في دعم المصممين المحليين والمشروعات الجديدة والناشئة بعد انتهاء الحدث.

برنامج ضخم

وتفصيلاً، أطلق معرض «إكسبو 2020 دبي»، برنامجاً جديداً ضخماً لدعم قطاع التصميم والحِرف، بهدف وضع المبدعين الإماراتيين على خريطة الابتكار العالمية، عبر دعم مهاراتهم في مجال التصميم فنياً واقتصادياً وتقنياً، مع التركيز على عدد من مكونات الصناعات الحِرفية الإماراتية، والانطلاق بتلك الصناعات إلى العالمية، ما يسهم في تعزيز القطاعات الإبداعية، والإسهام في التحوّل نحو الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.

ويسعى البرنامج، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام في الفترة بين 11 و16 نوفمبر الجاري، إلى تمكين المصممين في الإمارات من استكشاف أساليب وطرق جديدة في مجالات عملهم، من خلال التعاون مع مبدعين من أنحاء العالم وتجربة آليات ومواد جديدة.

منتجات مبتكرة

وسيركز برنامج التصميم والحِرف، الذي أطلقه «إكسبو 2020 دبي»، على المنتجات المبتكرة التي تحقق إقبالاً كبيراً في الأسواق المحلية والدولية، سواء المنتجات اليدوية، أو تلك التي تتطلب صناعتها تقنيات متقدمة، وذلك ضمن فئتين للإنتاج هما: «صُنع في دولة الإمارات» و«صُنع لأجل الإمارات»، حيث ستشمل الفئة الأولى مجموعة من تصميمات المواهب والعلامات التجارية المحلية في دولة الإمارات، فيما تضم الفئة الثانية خمس مجموعات، سيصممها وينتجها مبدعون عالميون وعلامات تجارية من الصف الأول لمصلحة «إكسبو 2020 دبي» حصرياً.

أماكن مميزة

وسيخصص «إكسبو 2020 دبي» أماكن مميزة ضمن موقعه لعرض منتجات المصممين العالميين والمحليين من دولة الإمارات، جنباً إلى جنب، على ملايين الزوار. وسيستضيف برنامج الحِرف أيضاً عدداً من مؤسسات التصميم والصناعات الإبداعية المحلية، لتعرض منتجاتها وبرامجها خلال الحدث الأروع في العالم.

وسيقيم «إكسبو 2020 دبي» معرضاً للحِرف الإماراتية وعمليات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فيها، إذ سيكون بوسع الزوار إلقاء نظرة عن كثب على تلك المواد، واستكشاف التقنيات والآليات المستخدمة في تحويلها إلى منتج نهائي، فضلاً عن التعرف أكثر إلى الصناعات الإبداعية التراثية في دولة الإمارات، على أن تصدر منشورات لهذا الغرض، تتناول بالتفصيل جميع الجوانب ذات الصلة.

الاقتصاد الإبداعي

وقالت نائب رئيس أول الفنون والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتورة حياة شمس الدين، إن «إكسبو 2020 دبي» يسعى إلى ترك أثر وإرث مستدامَين في دولة الإمارات، بما يتجاوز الأشهر الستة لانعقاد فعالياته.

واضافت أن «برنامج التصميم والحِرف الجديد ينسجم مع هذا السعي والخطط الطموحة لدولة الإمارات باعتماد الاقتصاد الإبداعي قطاعاً رئيساً في استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي».

«صندوق المصمم الإماراتي»

وأفادت شمس الدين، بأنه لضمان استمرارية الدعم الموجه لهذا القطاع، بعد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، سيتأسس «صندوق المصمم الإماراتي» لتوجيه حصيلة مبيعات المجموعات المصممة ضمن البرنامج، إلى الصندوق بصورة مباشرة، واستخدامها في دعم المصممين المحليين والمشروعات الجديدة والناشئة، بهدف إثراء بيئة الإنتاج في قطاع التصميم والاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.

جناح خاص

يشار إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يقام خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، بمشاركة 192 دولة، وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية. وسيكون لكل بلد مشارك في المعرض جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو الدولي» الممتد منذ 168 عاماً.

وحتى اليوم، أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن 11 شريكاً من فئة شريك رسمي أول، وستة شركاء من فئة شريك رسمي، وخمسة من مزوّدي الخدمات، حيث تؤدي هذه الشراكات دوراً محورياً في التنظيم الناجح لـ«إكسبو 2020 دبي»، ودعم إرثه.

فرصة متميّزة

قالت نائب رئيس أول الفنون والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتورة حياة شمس الدين، إن «برنامج دعم التصميم الإماراتي الجديد سيعزز المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، وما حققه القطاع من مكاسب كبيرة في السنوات الماضية، فضلاً عن أنه يمثل فرصة متميزة لمجتمع الصناعات الإبداعية في الدولة لعرض الأعمال والتصميمات الإبداعية ،والانطلاق بها إلى العالمية، بما يترك أثراً اقتصادياً كبيراً للمبدعين ولدولة الإمارات».

تنمية الصناعة الإبداعية

أكدت نائب رئيس أول الفنون والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتورة حياة شمس الدين، أن دولة الإمارات تعمل على تنمية الصناعة الإبداعية وتطويرها، وتعدّها محركاً مستقبلياً أساسياً للنمو الاقتصادي.

وقالت إن «الدولة تولي الصناعات الإبداعية القائمة على المعرفة والابتكار اهتماماً كبيراً، بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي للصناعات الإبداعية».

• البرنامج يهدف إلى دعم قطاع التصميم الإماراتي لوضعه على الخريطة العالمية.

• 11 شريكاً من فئة شريك رسمي أول لـ«إكسبو 2020 دبي».