خلال 5 دقائق يمكنك حماية طفلك من مخاطر الألعاب الإلكترونية

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات انه يمكن لاولياء الأمور تفعيل خاصية التحكم الابوي على أجهزة البلاي ستيشن 4 لاطفالهم، وذلك لحمايتهم من مخاطر الألعاب الالكترونية.



وأوضحت الهيئة لـ "الإمارات اليوم" انه يمكن تفعيل خاصية التحكم الابوي على أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والابتوب خلال 5 دقائق تقريبا مثلما تم سابقا تفعيل هذه الخاصية على أجهزة "الآي فون".

ونوهت تنظيم الاتصالات انه يمكن لاولياء الأمور الضغط أولا على Account.soneyentartainmentnetwork.com ثم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني المسجل للانتقال بعد ذلك الى الصفحة الخاصة بولي الامر ثم الضغط على كلمة "الحساب" ثم الضغط على "التحكم العائلي" على جانب الصفحة ثم الضغط على "اوكيه" لتنقل هذه الصفحة المستخدم الى صفحة جديدة قد تتطلب إعادة ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ليتم بعد ذلك البدء بتفعيل خاصة التحكم الابوي>



وقالت تنظيم الاتصالات انه يمكن تفعيل خاصية التحكم الابوي عبر الخطوات السبعة الاتية:

أولا الضغط على الاعداد الآن.



ثانيا الضغط على اختيار "إضافة طفل ".



ثالثا يقوم ولي الامر بإضافة بريد الكتروني للطفل وتاريخ الميلاد الصحيح ليتم استخدام تاريخ الميلاد في عرض المحتوى اللائق بعمر الطفل وتحديد اعدادات الأمان المناسبة لسن الطفل.



رابعا الضغط على "التالي"ليتم بذلك تحديد اعدادات امان المناسبة.



خامسا الضغط على "تأكيد " ليتم في هذه الصفحة تحديد طريقة تواصل الطفل مع الاخرين وعدد ساعات الاستخدام وتحديد المبلغ المحدد للاستخدام الشهري.



سادسا الضغط على تقييد او "Restrict" لتحديد الإجراءات المتبعة في حالة وصول الطفل الى المدة المحددة من خلال اختيار الحصول على تنبيه فقط او إيقاف اللعبة جبرا في حالة الوصول الى حد الاستخدام المسموح به.



سابعا اضغط على "موافق للاضافة للعائلة " على ان يتم ذلك بعد قراءة الشروط والاحكام لتصل الى ولي الامر بعد ذلك كافة الاشعارات والتنبيهات على جهازه من خلال البريد الالكتروني المسجل سابقا.

يشار إلى ان هيئة الصحة في دبي كشفت مؤخرا أنها تستقبل نحو حالتين شهرياً، لأطفال أدمنوا على ممارسة «الألعاب الإلكترونية». وقالت إن علاج بعض الحالات تطلب، أحياناً، احتجاز أطفال منهم داخل المستشفى. وحذر مختصون بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين من السماح للأطفال بالإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية وتمضية ساعات طويلة من يومهم أمام الأجهزة اللوحية الذكية خصوصاً مع تزايد الإقبال عليها لافتين إلى احتمال سقوطهم في الإدمان وخطورة وقوع الأطفال والشباب أسرى للألعاب الإلكترونية.