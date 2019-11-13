«دبي الدولي للسيارات» يكشف عن أسرع مركبة كهربائية في العالم

المصدر: دبي - وام

يشهد معرض دبي الدولي للسيارات، الذي افتتح فعالياته سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إطلاق طرز جديدة من السيارات، يُكشف عنها للمرة الأولى من قبل 90 شركة وعلامة تجارية.

ويحظى المعرض في دورته الـ15 بالعديد من الابتكارات، بما في ذلك الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم، وفرصة للتعرف إلى كبسولة فيرجن «هايبرلوب ون»، فضلاً عن متابعة فعاليات أول مجموعة من السيدات المالكات للسيارات الخارقة.

صناعة السيارات

وتفصيلاً، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته الـ15 الحدث الرائد للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي من 12 حتى 16 من نوفمبر الجاري.

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة شملت كل أروقة المعرض ومنصاته، حيثُ رحب سموه بالعارضين، وتعرف منهم إلى مستقبل صناعة السيارات، وأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية لكبرى شركات السيارات على مستوى العالم.

طرز جديدة

واطلع سموه خلال جولته في المعرض، الذي يشهد أكثر من 40 حدثاً لإطلاق طرز جديدة من السيارات، يُكشف عنها للمرة الأولى، لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية، مبتكرة ومجهزة بأحدث التكنولوجيات الذكية، وذاتية القيادة والكهربائية.

وبدأ سموه جولته في المعرض بزيارة منصة شركة «inkas» الإماراتية لتجهيز السيارات المصفحة والمدرعة.

وفي منصة شركة «ميتسوبيشي» تعرف سموه من القائمين على المنصة إلى سيارة «e-EVOLUTION» الاختبارية، وهو العرض الإقليمي الأول لها، وتعتبر سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات، عالية الأداء.

أحدث السيارات

كما زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة «GAC Motor» وتعرف إلى أحدث السيارات المعروضة لديها، ومنصة مجموعة «STREIT» الإماراتية لتجهيز السيارات، وكذلك منصة شركة «نيسان» التي تعرض مجموعة جديدة من الطرز، من بينها نماذج أولية فريدة من نوعها.

وشهد سموه في منصة «أسبارك اليابانية» الكشف الأول عن سيارة «أسبارك أو دبليو إل»، وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة، تنتج 1150 حصاناً، وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وتوقف سموه عند جناح «جنرال موتورز» الذي ضم مجموعة إطلاقات وتجارب جديدة من «جي إم سي» و«كاديلاك» و«شفروليه».

تشكيلة

وفي منصة «لاند روفر» اطلع سموه على تشكيلة طرز «ديفندر» الجديدة كلياً، والتي تشهد ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعرف إلى جديد «جاكوار» سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل، التي تعتبر أفضل سيارة خضراء في العالم.

وفي ختام جولة سموه في المعرض عرّج على منصة «مرسيدس»، واطلع على الطرز الحديثة للشركة الأعرق في صناعة السيارات منها سيارة «EQC400» الكهربائية التي تتميز بمحيط فاخر، وتقنية عالية تشمل نظام مرسيدس MBUX الترفيهي، ومنصة «BMW» التي تضم مجموعة من السيارات الجديدة، وسيارة «night sky» الاختبارية من الفئة الثامنة.

أسرع سيارة

ويحظى المعرض هذا العام بالعديد من الابتكارات، بما في ذلك الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم، وفرصة للتعرف إلى كبسولة فيرجن «هايبرلوب ون»، ومتابعة فعاليات أول مجموعة من السيدات المالكات للسيارات الخارقة.

ويقدم المعرض في دورته الحالية لزواره من عشاق السيارات تجارب فريدة من نوعها، تناسب جميع الأعمار، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المفعمة بالحيوية طوال أيام المعرض الخمسة.

وتعد نسخة هذا العام من المعرض حدثاً لكل أفراد الأسرة، حيث تقدم العديد من ألعاب الفيديو المبهرة، وعروض الموسيقى الحية، وخيارات متنوعة من الأطعمة.

أنشطة مختلفة

يمكن لرواد معرض دبي الدولي للسيارات الاستمتاع بمختلف الأنشطة، والاطلاع عن قرب على السيارات الكلاسيكية والتقنيات الذكية، من بينها التنقل ذاتي القيادة، إضافة إلى خوض تجارب القيادة بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز.

دبي - وام

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شركة عارضة تطلق سيارات يُكشف عنها للمرة الأولى.

المعرض يتيح التعرف إلى «هايبرلوب ون»، ومتابعة فعاليات النساء المالكات للسيارات الخارقة.