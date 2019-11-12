«أدنوك للغاز المسال» توقع اتفاقات مع «بي بي» و«توتال» لتوريد الغاز حتى 2022

المصدر: أبوظبي - وام





أعلنت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم، عن توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من شركة «بي بي»، وشركة «توتال»، تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج «أدنوك» من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022، لتواصل «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، مع توقيع هذه الصفقات، توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.

ووقع الاتفاقات مسؤولون من «بي بي»، و«توتال»، و«أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، بحضور وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي بي»، بوب دادلي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، باتريك بويانيه.

مرونة وتنويع

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، فاطمة النعيمي، إن اتفاقات التوريد الجديدة التي وقعتها «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» مثال حقيقي عن مرونة الشركة، وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات وتطورات السوق، مع ضمان أمن وجودة التسليم.

وأضافت: «لقد تمكنا من خلال دعم شركائنا من تعزيز وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة، تتمتع بإمكانات نمو قوية من حيث الطلب على الغاز الطبيعي المُسال».

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقات تؤكد قدرتنا على التنويع، والتحول من نموذج أعمال قائم على تلبية احتياجات عميل واحد إلى متعاملين متعددين، مع الحفاظ على الموثوقية العالية لمنتجاتنا، والاستعداد لاستقبال عدة ناقلات من عملاء مختلفين في الميناء المخصص لتصدير منتجاتنا، وذلك مع مواصلة تسليم شحناتنا في المواعيد المحددة، ووفقاً للمواصفات والجودة والكميات المتفق عليها.

تعدد المتعاملين

وتعد الاتفاقات خطوة جديدة في مسيرة نجاح «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، للتحول إلى استراتيجية تسويق تقوم على تعدد المتعاملين بدأت بها الشركة منذ ثمانية أشهر في أبريل 2019.

واستطاعت «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال» منذ ذلك الحين، تغيير نموذج أعمالها وتوريد 90% من إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال إلى مجموعة من المتعاملين والوجهات في أكثر من ثماني دول في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند، والصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، بعد أن كانت تتوجه إلى متعامل واحد في اليابان.

ضمان الاحتياجات

بدوره، قال مدير العمليات الغاز في شركة «آي إس تي»، روبرت لوسون: «يسرنا في (بي بي) إبرام هذه الاتفاقية مع (أدنوك للغاز الطبيعي المُسال) التي تعتبر أحد أقدم الموردين لقطاع التوريد والتجارة المتكاملة في شركة (بي بي)، كما أننا سعداء للغاية لضمان احتياجاتنا من الغاز لسنتين عبر هذه الاتفاقية».

من جانبه، قال نائب رئيس شركة الشرق الأوسط للغاز «شركة توتال للغاز والطاقة المتجددة»، لوران شوفالييه، إن اتفاق توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين يسهم في نمو ومرونة محفظة الغاز الطبيعي المُسال لشركة «توتال»، كما يعزز شراكتنا الطويلة مع أدنوك للغاز الطبيعي المُسال.

ووفقاً لمحللي قطاع النفط والغاز، يعد الغاز الطبيعي المسال المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة تجاوز 4% سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، بعد أن كان 300 مليون طن سنوياً عام 2017.

يُذكر أن «أدنوك» تمتلك حصة أغلبية في شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال بنسبة 70%، في ما يمتلك المساهمون الآخرون وهم: «ميتسوي» (15%)، و«بي بي» (10%)، و«توتال» (5%).