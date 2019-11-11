«انطلاق» تدعو المواطنين إلى المشاركة في «مختبر الأفكار»

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

وجّهت حاضنة الأعمال «انطلاق» دعوتها لكل المواطنين، ممن لديهم أفكار إبداعية ومبتكرة من شأنها الإسهام في تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة ومشوقة للمسافرين، للمشاركة في «مختبر الأفكار» قبل 14 نوفمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني: (www.intelak.com/‏‏‏‏idealab)، وذلك لربح فرصة رحلة لشخصين إلى أوروبا، مقدمة من برنامج «رحلتي» التابع لشركة «دناتا للسفريات».

وذكرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أن حاضنة أعمال المشروعات الناشئة «انطلاق» تحظى بدعم الدائرة و«مجموعة الإمارات»، وشركة «جنرال إلكتريك»، حيث تقدم الدعم للشركات الناشئة العاملة في قطاع السياحة.

وقال المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة»، يوسف لوتاه، إن «بإمكان مواطني الدولة لعب دور حيوي في تطوير تقنيات جديدة في قطاع السياحة، ونحن في (دبي للسياحة) ملتزمون بتوفير الدعم والاستشارات للمواطنين».