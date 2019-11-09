"المصرف المركزي" يخطط لإطلاق الهويّة المرئيّة الجديدة مطلع 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



عقدَ مجلـــس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الثامن لسـنة 2019 الأربعاء الماضي في مقر المصرف بأبوظبي برئاسـة حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري، المحافـظ وأعضاء مجلـس الإدارة يونس حاجي الخوري وخالد محمد ســــالم بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي نائب المحافظ ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.

وأطلع المجلس على عرض قدمه فريق إدارة الاتصال بشأن الهويّة المرئيّة الجديدة لمصرف الإمارات العربيّة المتحدة المركزي والتي يخطط المصرف المركزي لإطلاقها في مطلع سنة 2020.

وشمل العرض استعراضا لمسيرة الهوية المرئية الجديدة بدءا من مرحلة إرساء الاستراتيجية والموجّهات الارشادية، مرورا بمرحلة التصميم والخيارات الإبداعية .. وقد اعتمد مجلس الإدارة الهوية البصرّية الرسمية الجديدة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.