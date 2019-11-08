سفير الدولة بالقاهرة: «إكسبو 2020» فرصة لإبراز مكانة المنطقة

المصدر: القاهرة - وام

أكد سفير الدولة لدى مصر، جمعة مبارك الجنيبي، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعدّ حدثاً فريداً من نوعه في المنطقة العربية، ويثبت قدرتها على استضافة مثل هذه الفعاليات المهمة، مشيراً إلى أن المعرض فرصة كبيرة أمام الدول المشاركة لإعادة رسم مكانة المنطقة العربية وإبراز إمكاناتها. ودعا الجنيبي في كلمة له، أول من أمس، قبيل اختتام أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الدول العربية إلى المشاركة بكثافة في المعرض، والاستفادة من الفرص الفريدة التي يتيحها.

ولفت إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين جامعة الدول العربية ودولة الإمارات ومعرض «إكسبو 2020 دبي» لاستشراف آفاق المستقبل.

وأضاف الجنيبي أن «دولة الإمارات تعوّل كثيراً على الدعم والمشاركة من الدول العربية، التي تتمتع بكثير من المقومات التي تؤهلها للعب دور مهم بين دول العالم، لما تتمتع به من إمكانات وقدرات، فضلاً عن الإرث الحضاري والطاقات الشبابية الهائلة». وأعرب السفير الإماراتي عن تطلع دولة الإمارات لمشاركة فاعلة من كل الدول، وأوسع من الدول العربية، مشيراً إلى سعي الدولة الدائم إلى إبراز رؤية الجامعة العربية.

- تعاون بين جامعة

الدول العربية

و«إكسبو

2020» لاستشراف

المستقبل.