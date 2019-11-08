5.5 تريليونات درهم استثمارات الإمارات في الخارج

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، بأن إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الخارجية يبلغ حالياً 1.5 تريليون دولار (نحو 5.5 تريليونات درهم)، مشيراً إلى أن قطاع البنية التحتية استحوذ على 35% من إجمالي الاستثمارات في مختلف الدول.

وقال الأمين العام للمجلس، جمال سيف الجروان، إن «الاستثمارات في الأسواق العالمية تشهد حالة من الحذر والتخوف حالياً، ما يجعل معظم المستثمرين في الأسواق الخارجية يميلون بشكل أكبر لأنظمة الادخار»، لكنه أكد أنه «على الرغم من ذلك استمر ضخ الاستثمارات الإماراتية ولم يتراجع».

وأضاف أن «الأسواق العالمية توفر حالياً فرصاً استثمارية في قطاع البنية التحتية بما تصل قيمته إلى سبعة تريليونات دولار، بحسب دراسات سوقية أخيرة، الأمر الذي يحفز نمو فرص الاستثمارات المحلية في ذلك القطاع بشكل أكبر مستقبلاً».

وأوضح الجروان أن «أبرز القطاعات التي تشملها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، السندات والنفط والغاز والاتصالات والتجزئة والموانئ»، لافتاً إلى أن «أهم الدول العربية التي تستأثر بحصص الاستثمارات الإماراتية، تشمل السعودية والأردن وسلطنة عمان والمغرب ومصر والجزائر».