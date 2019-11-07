جناح فرنسا.. فن من الألواح الشمسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح فرنسا بمعرض «إكسبو 2020 دبي» في منطقة التنقل، متبنياً موضوع «الضوء والأنوار»، ليقدم عروض أضواء يومية مذهلة.

ويوفر الجناح الذي يشكل فناً من الألواح الشمسية، حدائق للاسترخاء، ومختبراً للابتكار، فضلاً عن مقهى للقاءات الأعمال.

وسيركز جناح «الضوء والأنوار» على فكرة الضوء، باعتباره محفزاً للتقدم، ووسيلة للتواصل، ومصدراً للحرارة والإبداع، كما يعرض لثراء فرنسا الثقافي، والتزامها بنهج الاستدامة.

ويحتفي الجناح الفرنسي بـ«عصر الأنوار»، التي تعتبر حركة انتشرت في القرن الـ18، على أيدي مجموعة من المفكرين الفرنسيين، كانت تدعو إلى مفاهيم مثل تبادل المعرفة والتسامح.