بوحميد: جعل الإمارات صديقة لأصحاب الهمم مهمة عاجلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، أن «تحقيق رؤية الحكومة بجعل دولة الإمارات صديقة لأصحاب الهمم، مهمة عاجلة نتبناها بحرص واهتمام، لتحقيق أفضل المؤشرات التنموية على سلم التنافسية العالمية».

وأضافت بوحميد، خلال افتتاحها معرض «إكسبو الدولي لأصحاب الهمم 2019»، أمس: «لدينا اليوم (كود الإمارات) لأصحاب الهمم، ومنصة توظيف أصحاب الهمم، إضافة إلى الكثير من المقومات والمعايير والمنجزات التي تدفع بدبي، ودولة الإمارات، قدماً لأن تصبح مجتمعاً صديقاً وملبياً لطموحات وتطلعات أصحاب الهمم».

وانطلقت فعاليات المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 245 شركة دولية ومركزاً متخصصاً في تأهيل أصحاب الهمم.

كما افتتحت بوحميد قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، التي تقام للمرة الأولى في دبي على هامش المعرض.

وقامت بوحميد بجولة في المعرض، تفقدت خلالها أجنحة الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة، حيث اطلعت على أفضل التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي تسهم في تسهيل حياة أصحاب الهمم، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، مؤكدة أن المعرض والقمة يلعبان دوراً في هذا الخصوص.

أفضل التجارب

بدوره، قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، إن «الهيئة حريصة على تقديم أفضل التجارب في دعم وتعزيز سياسات أصحاب الهمم، لتصبح دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

وأكد القطامي أن «الهيئة ماضية في تحقيق رسالتها لصناعة السياحة الصحية في دبي، والنمو بقطاع السياحة الصحية، وزيادة إسهام دبي في السياحة الدولية، وتعزيز أنظمة حوكمة السياحة الصحية، وذلك بهدف استقطاب 500 ألف سائح من أصحاب الهمم، لتصبح دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

«كود دبي»

من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي، داود الهاجري، إن «البلدية تبنت (كود دبي) للبيئة الذي يعتمد معايير التصميم الشامل للمباني، ويراعي كل متطلبات المجتمع على اختلاف فئاته».

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «تحقيق أهداف قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، يتطلب تكاتف الجهود بين المشرعين والجهات الحكومية ومزودي الخدمة وأفراد المجتمع».

خدمات سهلة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للتخطيط والمشاريع في هيئة مواصلات دبي، المهندس عبدالرضا أبوالحسن، إن «رؤية الهيئة تتمثل في تقديم خدمات سهلة للجميع، وعلى رأسهم أصحاب الهمم، حيث أخذنا على عاتقنا المساعدة لمن هم بحاجة للمساعدة من أصحاب الهمم».

دمج أصحاب الهمم في المجتمع

أوضح الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، أن ما نسبته 82% من سكان إمارة دبي، يؤمنون بدمج أصحاب الهمم في المجتمع، وأن نحو 86% يعملون على دمجهم ويساعدونهم على ذلك، فيما ما نسبته 96% يفتخرون بأصدقائهم من أصحاب الهمم.

ممرات آمنة لأصحاب الهمم

قال رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، خليل صقر، في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن جمارك دبي وفرت ممرات آمنة لتسهيل مرور أصحاب الهمم، وعربات ذكية خاصة بالتخليص الجمركي لأصحاب الهمم، كما وفرت فرص عمل لهم.