«تنظيم الاتصالات» تُشرك الجمهور في تحسين البوابة الرسمية لحكومة الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حملة لإشراك الجمهور في جهود تحسين الأداء العام للموقع الإلكتروني للبوابة (U.ae)، من خلال إبداء ملاحظاتهم حول مجالات تحسين الموقع من حيث التصميم، والميزات التقنية، وسهولة الوصول إلى المحتوى المطلوب، وكفاءة محرك البحث به، وأي أمر يسهم في تعزيز فاعلية البوابة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن الحملة تهدف إلى تجسيد مبادئ المشاركة الإلكترونية، والشراكة بين الحكومة وجمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات، بما يؤدي إلى سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة، فضلاً عن معرفة مدى تلبية الموقع لاحتياجات أصحاب الهمم، والنقاط التي تحتاج إلى تحسين في هذا الخصوص.

وأضافت أن الحملة تهدف أيضاً إلى معرفة التقنيات الرائجة التي يرغب المتعاملون في توافرها في الموقع، وتصويب أي أخطاء في حال وجودها.

وقال المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري: «منذ شهور قليلة أطلقنا النطاق الجديد للموقع الإلكتروني لحكومة الإمارات (U.ae)، ليكون أسهل نطاق حكومي للحفظ، كما أنه الوحيد في العالم المكون من حرف واحد (U)».