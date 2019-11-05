الإمارات تستعرض إنجازاتها في دعم انتشار حلول الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماع الثامن عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي ينعقد حالياً في العاصمة أبوظبي.

واستعرضت الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى "آيرينا"، إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم انتشار حلول الطاقة النظيفة واكتشاف فرص التعاون الجديدة في مختلف أنحاء العالم وذلك خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع الثامن عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجلسات لجانه الرئيسية.

ويشهد الاجتماع الذي تستمر أعماله لمدة يومين برئاسة لوكسمبورغ مشاركة 370 ممثل حكومي من 124 دولة، وذلك تمهيداً للدورة المقبلة من الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المقرر عقدها على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة2020 .

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "إن اجتماعات الدورة الـ 18 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تأتي متزامنة مع نمو حركة الطلب على استخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً بشكل عام، وعلى مستوى المنطقة الخليجية بشكل خاص، وبالأخص بعد انخفاض كلفتها الإنتاجية الأمر الذي لعبت دولة الإمارات فيه دوراً بارزاً وهاماً.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أولت التوجه نحو استخدام حلول الطاقة النظيفة اهتماماً بالغاً منذ العام 2006 مع انطلاق أعمال شركة مصدر، وبدء تنفيذ مشاريع عملاقة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية مثل محطة شمس 1، ونور أبوظبي ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والمشروع الضخم الجاري العمل عليه في منطقة الظفرة حالياً، كما اعتمدت مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة لتحول الطاقة وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50%.

وأعرب عن سعادته بتبني دول مجلس التعاون الخليجي لتوجهات تحول الطاقة، والذي من دورها تحقيق وفرات تراكمية تتجاوز 76 مليار دولار بحلول 2030.

من جانبها، قالت الدكتورة نوال خليفة الحوسني: "تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع المهم انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة ودعم الجهود التي تبذلها "آيرينا" وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف الوكالة. كما نسعى من خلال مشاركتنا الفاعلة والإيجابية في مثل هذه المنابر إلى إعادة التأكيد على أهمية توفير فرص متكافئة لجميع المجتمعات للوصول إلى الطاقة المتجددة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في كافة أنحاء العالم."

وأضافت أن اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة حيث استطعنا بفضل التطور التكنولوجي غير المسبوق والانخفاض المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة أن نقترب خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتثمل في خفض الانبعاثات الكربونية .

كما أوضحت أن الاجتماع يناقش برنامج العمل الجديد للوكالة للفترة 2020-21، وحشد الجهود الدولية نحو تمكين الدول النامية من التغلب على العقبات التي تحول دون وصولها إلى الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم الدول المتقدمة في تسريع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة.

بصفتها عضوًا مؤسسًا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قطعت دولة الإمارات أشواطاً هامة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية المركزة، والألواح الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين، والتقنيات الكهروضوئية العائمة.

كما أخذت الدولة بزمام المبادرة لتوسيع نطاق انتشار الطاقة المتجدة في العديد من دول العالم عبر إطلاق المبادرات المبتكرة وتفعيل التعاون متعدد الأطراف بين أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة حول العالم.

فعلى الصعيد الدولي، استثمرت الدولة أكثر من 12 مليار دولار أمريكي في 49 مشروعًا للطاقة المتجددة في 25 دولة بإجمالي طاقة إنتجاية تصل إلى 4 جيجاوات.

كما خصصت الدولة في إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم 350 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية عبر مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و50 مليون دولار أمريكي عبر صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، إلى جانب 50 مليون دولار أمريكي عبر صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المحيط الهادئ.

وعلى الصعيد الوطني، تعمل الدولة وفق رؤية طموحة تتمثل في استراتيجية الإمارات للطاقة وتمكنت من خفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية من 5.84 سنتات في 2015 إلى 1.7 سنت ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أي بتخفيض يصل إلى 80% مسجلة رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال.