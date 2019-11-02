«أبوظبي للمعارض» تستضيف مجموعة من الفعاليات خلال نوفمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، عن استضافتها مجموعة كبيرة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات رفيعة المستوى عبر مختلف القطاعات خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أعداداً كبيرة من الزوّار، حيث ستستعرض طيفاً متنوعاً من المنتجات والخدمات.

وسيستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبيك» اعتباراً من 11 ولغاية 14 نوفمبر، الذي يشكل منصة مثالية تجمع قادة الفكر والشركات في المجال لتعزيز عملية اتخاذ القرار في عالم تتسارع فيه تغيرات قطاع البترول. ومن المتوقع أن يستقطب «أديبيك» 2220 شركة من 59 دولة من مختلف أنحاء العالم، والتي ستستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات أمام زوّار المعرض.

وينطلق معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 25 وحتى 27 نوفمبر. ويعد أكبر معرض تجاري سنوي للمجلس الدولي للمطارات على مستوى العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 1000 مندوب و70 جهة عارضة وراعية، ويتحدث فيه أكثر من 120 خبيراً دولياً في قطاع المطارات.

كما يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض حاليا، المؤتمر العالمي للجراحة الباطنية بدورته الـ37 حتى 2 نوفمبر.

وينعقد حاليا معرض «نجاح 2019»، الفعالية الأبرز في مجال التعليم العالي بالدولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 2 نوفمبر الجاري.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معرض «الرائحة السرية» المتخصص بالعطور خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر.

وعلاوة على ذلك، ينطلق منتدى «توطين 360»، للطلاب في مركز العين للمؤتمرات في الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر، بالتعاون بين وزارة التعليم ومجموعة من شركات القطاع الخاص.

ويُقام حالياً معرض الأم والطفل الاستهلاكي في مركز العين للمؤتمرات، الذي يستمر لغاية 16 نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى، يستضيف مركز العين للمؤتمرات فعاليات معرض «أربيان ستايل» اعتباراً من 26 وحتى 29 نوفمبر. ويجمع المعرض عادات وثقافات عربية متنوعة ويضم طيفاً واسعاً من المنتجات، من بينها أعمال فنية وحرف يدوية وأزياء ومأكولات من مختلف الدول العربية.