«دبي المالي» يبدأ تقديم خدمة «أرقام المستثمر المتعددة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ سوق دبي المالي تقديم خدمة «أرقام المستثمر المتعددة»، أمس، ذلك عملاً بتعديل نص المادة (35) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن النظام الخاص بعمل السوق، والذي أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.

وبموجب القرار التنظيمي المُعدل، أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم للسوق بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي، شريطة استيفاء كل المعايير الخاصة بهذا الطلب، والمحددة من قِبل السوق.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي، مريم فكري، إن «السوق يعمل باستمرار على تعزيز بنيته التنظيمية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بإجراءاته وزيادة مرونتها بما يواكب تطلعات واحتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين، والتي تتجاوز 844 ألف مستثمر، ويسهل عليهم إنجاز أنشطتهم».

وأوضحت فكري أن «الخدمة الجديدة تمكن المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل، من خلال فصل رقم المستثمر الرئيس عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ، علماً بأن السوق يضم حالياً خمسة أمناء حفظ معتمدين، يمثلون مصارف عالمية ومحلية تقدم خدمة الحفظ الأمين للمستثمرين، كما تتيح الخدمة إمكانية نقل المستثمر ملكياته بين أكثر من رقم مستثمر خاص به بفاعلية وسهولة». وأضافت أنه «بمقدور فئتين من المستثمرين التقدم بطلب لأكثر من رقم مستثمر: الفئة الأولى تشمل عميلاً أمين حفظ محلياً قائماً يرغب في فصل الأصول باستخدام رقم مستثمر واحد أو أكثر تحت وصاية أمين الحفظ المحلي، أما الفئة الثانية فتشمل المستثمرين الحاليين ممن يمتلكون رقم مستثمر رئيس ويرغبون في الاستعانة بخدمات أمين حفظ محلي».

وحول تأثير حصول المستثمر على أكثر من رقم مستثمر في السوق، بينت فكري أن هذا الإجراء لن يؤثر في أنشطة التداول، للمستثمر الذي يمتلك أكثر من حساب.

• الخدمة تمكن المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية.