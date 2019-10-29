«ضمان للاستثمار» تبلغ عن موقع إلكتروني يستخدم علامتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس شركة ضمان للاستثمار، أحمد خضر خان، إن شركته أبلغت هيئة الأوراق المالية والسلع، وقسم الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، عن موقع إلكتروني يستخدم العلامة التجارية الخاصة بشركته، للاحتيال على المستثمرين، والترويج لنفسه على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الخطوة التي اتخذتها شركته استباقية حتى لا يقع المستثمرون في فخ الشركة الوهمية.

وأوضح خان لـ«الإمارات اليوم»، أن عنوان الموقع الإلكتروني هو www.damaninv.com ويستخدم بشكل غير قانوني اسم وشعار «شركة ضمان للاستثمار» دون وجه حق.

وأوضح أن الموقع يخدع المستثمرين، للاعتقاد بأنهم يتعاملون مع «ضمان للاستثمار»، كما يطلب من المستثمرين معلومات عن بطاقاتهم الائتمانية، أو حساباتهم المصرفية، ويحثهم على دفع مبالغ للاستثمار في منصة تداول وهمية.

وأكد خان أن الشركة لم تتلق أي شكاوى من مستثمرين حتى الآن بشأن الموقع الإلكتروني الذي ينتحل شعار «ضمان للاستثمار»، مشدداً على أن «ضمان» لن تطلب معلومات شخصية أو رقم الحساب المصرفي أو تفاصيل بطاقة الائتمان عن طريق البريد الإلكتروني، أو عبر رسالة نصية، أو تطبيق «واتس أب» أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وقال إن الشركة لا تتحمل مسؤولية خسائر تم دفعها أو تكبدها لأي شخص، نتيجة وقوعه ضحية الموقع الاحتيالي.