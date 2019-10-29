تعاونية الاتحاد توظف 44 مواطناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، عن توظيفها 44 مواطناً خلال اليوم المفتوح للتوظيف الفوري للمواطنين، الذي نظمته السبت الماضي في «اتحاد مول»، بهدف دعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية، أحمد بن كنيد، إن «تعاونية الاتحاد نفذت ستة أيام مفتوحة للتوظيف منذ بداية العام الجاري وحتى الآن»، مشيراً إلى أن «ذلك يأتي من منطلق التزامها بالإسهام في مبادرة توطين الوظائف».

وأضاف أن «التعاونية كثفت جهودها خلال العام 2019 لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل لديها، ودعمها للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات».