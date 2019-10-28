8 أسباب تجعل الوقت الحالي مناسب لشراء العقارات في أبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال مدير عام شركة «دوم للمعارض» المنظمة أنطوان جورج، المنظمة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمارات "ايريس 2019" خلال مؤتمر صحافي في بأبوظبي اليوم "إن دورة العام الحالي من معرض «آيريس 2019» تنطلق وسط تفاؤل بتحسن أداء السوق العقاري بالدولة مع بدء العد التنازلي لاستضافة "إكسبو 2020"، مشيرا إلى أن المعرض يأتي كذلك عقب تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، فضلا عن اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» في الإمارات.

وقال جورج إن الوقت الحالي يعد مناسبا لشراء العقارات في أبوظبي، لاسيما بعدما شهدت الأسعار بالعديد من المناطق تصحيحا سعريا يتراوح بين 10 و20%، فضلا عن اهتمام كثير من الشركات بتوفير تسهيلات وعروض خاصة للشراء، بجانب التخفيضات المباشرة على الشراء والإعفاء من رسوم الخدمات والصيانة لمدة تصل إلى 10 سنوات ببعض المشاريع.

إلى ذلك تنطلق النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس"، خلال اليومين القادمين، ويمتد في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقدّم المعرض على مدار ثلاثة أيام، صورة عامة حول الآفاق الاستثمارية في سوق العقارات الدولي. وسيتم خلال الحدث استعراض أكثر من 300 مشروع لـ 50 شركة عارضة، والذي سيضم مجموعة واسعة من العقارات المتاحة وخيارات الاستثمار المختلفة ومصادر التمويل والاستشارات القانونية تحت سقفٍ واحد.