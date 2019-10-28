توفير مركبات تعمل بالهيدروجين في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، المهندس أحمد الخطيب، بأنه «في إطار (إكسبو 2020 دبي) ستسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على استخدامات الهيدروجين في مجال التنقل، من خلال توفير مركبات تعمل بالهيدروجين، الذي يتم إنتاجه ضمن أول منشأة تجريبية للتحليل الكهربائي الهيدروجيني تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقال إنه «سيتم عرض البيانات المباشرة للتحليل الكهربائي للهيدروجين الأخضر في موقع الحدث، حيث يندرج المشروع في إطار دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات».

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «المنشأة التي تعمل بالطاقة الشمسية في منشآت الاختبارات الخارجية، التابعة للهيئة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، ستنتج (هيدروجين أخضر - 20 كغم/‏‏‏ ساعة من H2) يتم إنتاجه عند 35 بار، باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية»، موضحاً أنه «يتم تخزين الهيدروجين المنتج عند 35 بار، إضافة إلى تمكين استخدام الهيدروجين لمختلف الاستخدامات، منها إعادة كهرباء الطاقة وإعادة ضخها في الشبكة».

- منشأة التحليل

الكهربائي الهيدروجيني

الأولى من نوعها

في المنطقة.