«دبي للإيداع» أول شركة مستقلة للإيداع المركزي في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي عن حصولها على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع، لتأسيس شركتها الجديدة لخدمات الإيداع، شركة دبي للإيداع، كأول شركة مستقلة في مجال خدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي الصادر في عام 2018.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن تأسيس شركة دبي للإيداع، يأتي في إطار عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لخدمات ما بعد التداول في السوق.

ووفقاً للبيان، تعكف شركة دبي للإيداع حالياً على إعداد أطر العمل التشغيلية الخاصة بها، تمهيداً لبدء نشاطها رسمياً في المرحلة المقبلة، بما يوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بنشاط إيداع الأوراق المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: «يسعدنا اليوم الإعلان عن حصولنا رسمياً على الترخيص الخاص بشركة دبي للإيداع من هيئة الأوراق المالية والسلع، كخطوة أولى لتنفيذ خطة واسعة النطاق لتطوير وإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».