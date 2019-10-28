4.196 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققاً صافي أرباح، بلغ 4.196 مليارات درهم، فيما بلغ الدخل من العمليات 9.919 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 11.9% على أساس سنوي.

وأفاد البنك في بيان، بأن صافي القروض والسلفيات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 250 مليار درهم، في حين بلغت ودائع العملاء 263 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن «البنك يواصل المضي بخطى واثقة نحو استكمال عملية توحيد الأعمال تحت مظلة مجموعة بنك أبوظبي التجاري الجديدة».