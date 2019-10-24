30 ألف متطوع في خدمة زوّار «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من المنتظر أن يتولى 30 ألف متطوع مقيم في دولة الإمارات الاهتمام بزوار «إكسبو 2020 دبي». وأفاد «إكسبو 2020 دبي» بأن برنامج التطوع يتيح للمشاركين والزوّار ترك إرث ملموس للدولة والعالم من خلال التطوع، واستضافة أول «إكسبو» دولي في المنطقة.

وأكد المعرض أن من يرغب في مشاهدة كواليس «إكسبو 2020 دبي»، وأن يكون أول من يشاهد ابتكارات المستقبل، فعليه أن يتقدم للتطوع.

وأشار إلى أن تجربة التطوع ستزيد الكثير من خبرات المشاركين، وتضيف بعداً للحياة الاجتماعية والمهنية، حيث سيكونون جزءاً من فريق يضم أفضل الكفاءات من المتطوعين الموهوبين على مستوى الدولة.

ولفت إلى أنه يمكن التسجيل حالياً في برنامج المتطوعين عبر موقع «إكسبو 2020»، ويشترط البرنامج مؤهلات معينة، أولها أن يكون المتقدم مواطناً أو مقيماً ويحمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 عاماً في 20 أكتوبر 2020، وأن يكون قادراً على التخاطب باللغة الإنجليزية، أو أن يتحدث لغة الإشارة العربية أو الإنجليزية، وأن يكون قادراً على التطوع لـ10 مناوبات عمل في شهرين خلال فترة إقامة المعرض الممتدة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 20 أبريل 2021. وبعد استكمال عملية التسجيل واجتياز المقابلة الشخصية، يجب على المتطوع أن يخضع لبرنامج تدريبي على مدى أربعة أيام في دبي، ويتسلم بعدها زي المتطوعين وتصاريح الدخول.