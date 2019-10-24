«ريبورتاج»: قطاع العقارات يشهد طفرة مع اقتراب «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة شركات ريبورتاج العقارية»، ناصر الخميس، إن هناك حالة من التفاؤل في السوق العقارية، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يتوقع أن يرفع الطلب على عقارات دبي، فضلاً عن استمرار اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري في الدولة.

«إكسبو 2020 دبي»

وأضاف الخميس في تصريحات على هامش الإعلان عن تطورات الأعمال الإنشائية في سبعة مشروعات تباشر الشركة تنفيذها في أبوظبي ودبي، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» أسهم في دفع موجة الطلب على قطاع دبي العقاري، لافتاً إلى أن شركات التطوير العقاري تواصل تفاؤلها بشأن مستقبل قطاع العقارات في المنطقة.

وأكد أن قطاع العقارات في دبي سيشهد طفرة مع اقتراب المعرض، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود زيادة في المعروض في السوق حالياً، فإن السوق ستنتعش خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، بدعم من بدء العد التنازلي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، إذ تشير توقعات أسعار العقارات في الإمارات إلى الإيجابية والانتعاش، وزيادة الحركة الاقتصادية لمختلف أنواع العقارات، سواء السكنية، أو الفندقية، أو الإدارية، بدخول المستثمرين والمشترين العقاريين.

مشروعات الشركة

وذكر الخميس أن المشروعات السبعة التي تباشرها الشركة توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة، منها نحو 2000 وحدة ضمن ستة مشروعات في أبوظبي.

ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية في مشروع «الواحة رزيدنس 1» بـ«مدينة مصدر» تشهد تقدماً ملحوظاً بنسبة إنجاز تصل إلى 30%، كما بدأت تنفيذ مشروع «الواحة رزيدنس 2»، فضلاً عن بدء الإنشاءات في مشروع «ذا جيت».

وأشار إلى تقدم أعمال الإنشاءات في مشروعات «ريبورتاج» على شاطئ الراحة، بنسب إنجاز تصل إلى 25%، إذ تباشر الشركة تطوير مشروعي «الراحة لوفت 1» و«الراحة لوفت 2»، ويتوقع تسليم المشروعين خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضح أن شركة «ويبريدج» العقارية للتطوير العقاري، التابعة لـ«ريبورتاج العقارية»، أطلقت مشروع «المارية فيستا» في أبوظبي الذي يوفر 772 وحدة سكنية.

«رُكان» في «دبي لاند»

وأشار الخميس إلى أن الشركة كشفت بالتعاون مع «شركة كونتيننتال للاستثمار» عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «رُكان» بمنطقة «دبي لاند»، والذي يضم 349 فيلا

خطة مدروسة.. وجدول زمني محدد

أكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة شركات ريبورتاج العقارية»، ناصر الخميس، أن تطوير المشروعات الجديدة يسير وفق خطة مدروسة، وبما يتناسب مع احتياجات السوق، وضمان تحقيق إضافة نوعية للمشروعات المزمع الكشف عنها، مؤكداً التزام الشركة بإنجاز مشروعاتها كافة وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مشروعات الشركة.

ناصر الخميس:

• «الشركة ملتزمة بإنجاز مشروعاتها كافة وفق الجدول الزمني المحدد».

• شركات التطوير العقاري تواصل تفاؤلها بشأن مستقبل قطاع العقارات.

• توقعات أسعار العقارات في الإمارات تشير إلى الإيجابية والانتعاش.