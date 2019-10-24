7.5 ملايين درهم أرباح «إشراق للاستثمار» خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تسجيل صافي أرباح قدره 7.5 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن أعمالها في قطاعي التأجير والضيافة - بما فيها الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في نوران مارينا - استمرت بأدائها المتفوق بفضل خدماتها المميزة وجودتها العالية، حيث وصلت معدلات الإشغال إلى 93% و89% على التوالي، كما قدمت محفظة إشراق الاستثمارية دخلاً قوياً من الاستثمارات.

وعلى صعيد المشروعات، من المتوقع أن يكتمل تشييد هيكل مشروع «مارينا رايز» في جزيرة الريم بحلول نهاية العام الجاري، فيما تسير عمليات الإنشاء على قدم وساق ليكون المشروع جاهزاً بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وقرر مجلس إدارة الشركة إطفاء الخسائر التي تراكمت خلال السنوات السابقة، عن طريق تخفيض رأس المال المدفوع للشركة، حيث حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع، ويسهم ذلك في تعزيز الهيكلية المالية للشركة في المرحلة المقبلة.