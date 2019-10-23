6.7 مليارات درهم أرباح "اتصالات" خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019

المصدر: أبوظبي - وام

حققت مجموعة اتصالات 6.7 مليارات درهم أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2019 وبنمو سنوي وصلت نسبته إلى 2.1%، وذلك وفقاً للنتائج المالية الموحدة الصادرة اليوم عن المجموعة.

ووصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالية إلى 148 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 38.8 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة نفسها إلى 6.7 مليارات درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال الأشهر التسعة إلى 20.1 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عنه هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52%.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019، قال الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات" المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن أداء اتصالات خلال الربع الثالث من العام الجاري يؤكد على قدرتها على التكيف مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات، حيث ركزت جهودها على قيادة التحول الرقمي، وبالشكل الذي أسهم في ريادتها لنشر شبكة الجيل الخامس 5، والبدء في استخدام التقنيات الواعدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي AI والروبوتات في عملياتها المختلفة.

وأضاف: مهدت لنا استراتيجية اتصالات المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" الطريق لتحقيق طموحاتنا في التحول الرقمي، والدخول في عصر شبكة الجيل الخامس وآفاقه غير المحدودة، والاستفادة العملية من الفرص الكبيرة والواعدة التي وفرتها، والتي من أهمها؛ نشر طيف واسع من الحلول والخدمات الرقمية والمبتكرة للقطاعات المختلفة؛ وتسريع عملية النمو الرقمي، وزيادة الكفاءة والفاعلية، والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة.

وأشار المهندس صالح عبدالله العبدولي إلى أن "اتصالات" اليوم، ومن خلال شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، جاهزة لتقديم مختلف الخدمات والحلول المبتكرة المعتمدة على شبكة الجيل الخامس، والتي من شأنها إثراء المجتمع، وإعادة تشكيل وتحديث صناعة الاتصالات وعلى نطاق واسع، مشيرا إلى أن استثمارات "اتصالات" في البنية التحتية، وجهودها في تدريب وتمكين كوادرها البشرية أعطتها الثقة للمضي قُدُماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية حاجات ومتطلبات عملائها الحالية والمستقبلية في مختلف المجتمعات التي تعمل بها.

واختتم الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات" تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعمها الدائم والمستمر للمجموعة، والمساهمين على تشجيعهم المتواصل، والعملاء على ثقتهم الراسخة وولائهم المستمر، لافتاً إلى أن "اتصالات" تضع عملاءها في صميم كل ما تقوم به من أعمال.

كما وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات إلى 12.4 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" 148 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت إلى 5%.

ووصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال الربع الثالث من العام 2019 إلى 13.0 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، نتج عنه هامش صافي ربح بلغت نسبته 18%.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال الربع الثالث الى 6.8 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3%.

جدير بالذكر أن "اتصالات" أطلقت أول اتفاقية تجوال دولي لشبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تغطي "اتصالات" برج خليفة الأعلى في العالم بشبكة الجيل الخامس 5G.

كما أطلقت أكاديمية اتصالات أول مركز معتمد في منطقة الخليج العربي للتدريب على منظومة أتمتة الخدمات.