الجزيري: «إكسبو» يتطلب تكاتف الجهود لإنجاح الحدث العالمي

المصدر: عجمان - وام

أكد مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح الجزيري، أن «إكسبو 2020 دبي» يُعدّ حدثاً عالمياً ويوفر منصّة مثالية وغير مسبوقة للتعريف بإنجازات دولة الإمارات، كما يسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص لإنجاح الحدث. وأعرب عن فخره باختيار متحف عجمان، أمس، لاستضافة وتنظيم احتفالية بدء العد التنازلي لانطلاق «إكسبو 2020 دبي» بعد عام من الآن، لتكون الأولى ضمن سلسة من الفعاليات المقبلة لدعم استضافة مثالية لهذا الحدث العالمي.

ومن المتوقع أن يجذب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة. ويشمل الحدث الدولي عرض أفضل ما في العالم من إبداعات وابتكارات وتقنية وثقافة وفنون وعمارة وغير ذلك، إضافة إلى التعرف إلى استكشاف الوسائل التي يمكن للإنسانية أن تشكل بها ملامح مستقبل أفضل، من خلال شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».