136.6 مليار درهم التجارة غير النفطية بين دبي وإفريقيا في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي، بأن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تنطلق فعالياته في دبي الشهر المقبل، سيشهد مشاركة رئيسين و17 وزيراً إفريقياً.

وأكدت الغرفة أن حركة التجارة بين دبي والقارة الإفريقية حققت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحة أن إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية بلغ 136.6 مليار درهم خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، تشهد الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تقام فعالياته في دبي يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول إفريقية، و17 وزيراً إفريقياً، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية الإفريقية والعالمية، بجانب عدد من كبار الشخصيات الاقتصادية ورواد الأعمال من مختلف دول القارة السمراء، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز نمو الأعمال ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار المشترك.

وأفادت غرفة تجارة وصناعة دبي في بيان أمس، بأن المنتدى الذي يقام تحت شعار «إفريقيا الغد.. نماء المستقبل»، سيحضره رئيس ليبيريا جورج ويا، ورئيس سيشل داني فوري، والرئيس السابق لبتسوانا فستوس موغاي.

وقال مدير عام «غرفة دبي»، حمد بوعميم، إن «الحضور الواسع والاستثنائي لفعاليات المنتدى يعكس مكانة دبي الرائدة في مجال الاستثمار ودعم ريادة الأعمال عالمياً». وأضاف أن «المنتدى نجح منذ إطلاقه في إحداث حراك اقتصادي واستثماري في كامل القارة الإفريقية، بما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الإمارات والقارة السمراء، التي حققت بدورها العديد من الطفرات الاقتصادية ومعدلات النمو المتسارعة خلال السنوات القيلة الماضية، ما أهّلها لأن تكون قوة اقتصادية واستثمارية عالمية هائلة، وعزز قدرتها على توفير فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال في دبي والإمارات».

وأوضح بوعميم أن «حركة التجارة بين دبي والقارة الإفريقية حققت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية 136.6 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارة والقارة الإفريقية».

وتابع: «نحن على ثقة بأن المنتدى هذا العام سيخرج بالعديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية، وينجح في مد جسور التعاون من خلال خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين مختلف الأطراف في المستقبل».

يشار إلى أن المنتدى يعقد مجموعة من الحلقات النقاشية والاجتماعات التي يشارك فيها مجموعة من أبرز المتحدثين من دولة الإمارات وإفريقيا والعالم، والتي ستناقش سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات وبحث أفضل مجالات الاستثمار والآفاق الاقتصادية الواعدة بين الدولة الإفريقية ودولة الإمارات ومختلف الدول.

منصة ذكية

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي في إطار الاستعدادات لانطلاق المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، المنصة الإلكترونية الذكية: (https:/‏‏/‏‏africagateway.dubaichamber.com/‏‏) باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون دليلاً متكاملاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في أبرز الأسواق الإفريقية بهدف مساعدة المستثمرين ومجتمع الأعمال داخل دولة الإمارات وخارجها في الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن أهم القطاعات الاستراتيجية في القارة السمراء.