3 تطبيقات لـ«دبي الذكية» تفوز بجوائز عالمية

حصدت «دبي الذكية» ثلاث جوائز ضمن جائزة «ستيفي» العالمية التي تمنح في مجال الأعمال، وذلك خلال حفل أقيم في النمسا أخيراً.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فقد حصل تطبيق «الموظف الذكي» على «جائزة ستيفي الذهبية» عن فئة حلول إدارة رأس المال البشري، فيما حصل «نظام إدارة الموارد البشرية – الذكاء المؤسسي» على الجائزة الفضية عن فئة حلول الأعمال الذكية، وفاز «نظام متابعة الأصول» بالجائزة البرونزية لفئة الخدمات المالية.

وقالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «نتشرف بما حققناه على صعيد وضع دبي على الخارطة العالمية لقطاع المدن الذكية، ومن خلال تعزيز ريادة دبي العالمية بمجال حلول المدن الذكية».

وأضافت أن «جوائز (ستيفي) تعد خير دليل على المكانة التي حققتها دبي، والتي تعتبر نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية للقيادة، وتأكيداً على المسار الصحيح الذي ننتهجه لتحقيق مهمتنا لجعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم».

يشار إلى أنه تم إطلاق «جوائز ستيفي» عام 2002، كجوائز عالمية رائدة بمجال الأعمال، تهدف إلى تكريم الإنجازات والمساهمات الإيجابية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والمختصين في جميع أنحاء العالم، وتضم الجوائز أكثر من 200 محكم.

دبي - الإمارات اليوم