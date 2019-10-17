«غرفة دبي» تفتتح فرعاً جـديـداً في شنزن الصينية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت غرفة تجارة وصناعة دبي، وجودها في السوق الصينية بافتتاحها فرعاً جديداً في مدينة شنزن ليضاف إلى مكتبها التمثيلي الأول في مدينة شنغهاي، وذلك بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية المبتكرة، وتحديد واستكشاف فرص الأعمال في المدينة التي تعرف بمركز الابتكار في الصين، خصوصاً في مجال التقنيات الحديثة.

وجاء الإعلان عن التوسع الجديد لـ«غرفة دبي» في السوق الصينية خلال زيارة وفد رفيع من الغرفة لمدينة شنزن، برئاسة مدير عام الغرفة، حمد بوعميم.

وذكرت الغرفة، في بيان أمس، أن فريقها في شنزن، سيعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في المدينة بقطاعات التكنولوجيا وتصنيع المعدات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية والتجارة والسياحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.