الأمم المتحدة تعتمد الإطار الوطني الإماراتي لجودة البيانات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن اعتماد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة للإطار الوطني الإماراتي لجودة البيانات الإحصائية، وهو الإصدار (رقم 18) ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك الدليل يعد أول دليل إحصائي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ونشره على موقع المنظمة العالمية، لتتم الاستفادة منه من قبل كل المؤسسات والأفراد، خصوصاً الناطقين باللغة العربية، حيث إنه متوافر على الموقع الأممي باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله ناصر لوتاه، إن «هذا الإنجاز المعرفي المهم يتوافق مع التوجه الاستراتيجي للدولة والمبني على علمية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وأن تصبح دولة الإمارات من أهم الدول المصدرة للمعرفة».

وأضاف: «نتقدم بالشكر للمجهود الكبير الذي بذلته مراكز الإحصاء المحلية في إعداد هذا الدليل الذي أسهم كثيراً في تجاوز العديد من التحديات».

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