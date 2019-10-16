«دبي للسيليكون» مقراً إقليمياً لـ «ريكو» اليابانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت سلطة واحة دبي للسيليكون، و«مجموعة ريكو اليابانية»، الشركة العالمية المتخصصة في التصوير والإلكترونيات، المقر التجاري الإقليمي للمجموعة في مشروع «سيليكون بارك» الواقع في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

ويقع المقر الرئيس للمجموعة في طوكيو، وتعمل في ما يقارب 200 دولة وإقليم حول العالم. وحققت الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، مبيعات إجمالية بلغت قيمتها نحو 18.1 مليار دولار. وفي عام 2017 وضعت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية حتى عام 2020، التي خصصت فيها 1.85 مليار دولار لخطة النمو في مجال الطباعة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى خدمات المكاتب. وتوفر الشركة حلول إدارة الوثائق، والكاميرات الرقمية، والبرامج والأجهزة المختلفة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فرعها الجديد في دبي ستقدم المجموعة الاستشارات والتدريب والمبيعات لشركائها التجاريين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام كل من نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، والمدير العام لمجموعة ريكو الشرق الأوسط، مارك طومسون، بافتتاح المقر الجديد للشركة في دبي.

وقال الزرعوني: «بعد العمل الدؤوب الذي قمنا به لإنجاز مشروع (سيليكون بارك)، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، نفخر اليوم بافتتاح مقر أول مؤسسة داخل المشروع الذي يعد خطوة نوعية على طريق جعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وقرار (مجموعة ريكو) بافتتاح مركزها الإقليمي الجديد في دبي، يعكس حجم الثقة الكبيرة للشركات العالمية ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارة».

• الشركة خصصت 1.85 مليار دولار لخطة النمو في الطباعة التجارية والصناعية.