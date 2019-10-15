مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية تبحث احتمال إنشاء منصة استثمارية مشتركة مع صندوق الثروة السيادي الروسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الإستثماري الرئيسي لحكومة دبي، اليوم اتفاقية تعاون ومشاركة مع صندوق الاستثمار المباشرالروسي (RDIF)، وهو صندوق الثروة السيادي الروسي، للبحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على دولتي روسيا والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، من خلال احتمالية إنشاء منصة استثمارية مشتركة للبلدين.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني: "تشكّل اتفاقية اليوم خطوة أولى مهمّة نحو استكشاف الفوائد وفرص النمو المحتملة التي يمكن تحقيقها من كلا الجانبين."

وأضاف: "نحن متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ونتطلع إلى أن تؤتي هذه الفرص ثمارها في المستقبل القريب."

وتعدّ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، تفاهماً استراتيجياً مشتركاً بين اثنين من كبار المستثمرين الدوليين.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية في أبو ظبي اليوم، قال كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "يسرّ صندوق الاستثمار المباشر الروسي الإعلان عن شراكتنا مع مؤسسة استثمارية رائدة في دبي نهدف من خلالها إلى تطوير العلاقات وتنشيطها مع مجتمع الأعمال في الإمارات.

ونحن واثقون أننا سنكون قادرين على إيجاد العديد من فرص الاستثمار الجاذبة، وإننا نخطط لبدء هذا التعاون في المستقبل القريب."