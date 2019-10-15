"طيران الإمارات" تضم القاهرة إلى شبكة "الإيرباص A380"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها الإيرباص A380 العملاقة إلى القاهرة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 أكتوبر 2019. وكانت الناقلة قد شغلت مؤخراً هذا الطراز العملاق لمرة واحدة فقط إلى مطار القاهرة الدولي.

وسوف تستبدل طيران الإمارات، التي ستصبح أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى القاهرة، طائرتها من طراز بوينغ 777 التي تشغلها لخدمة رحلتيها "ئي كيه 923" و"ئي كيه 924" بطائرة A380 أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين دبي والقاهرة بإضافة 4 رحلات في الأسبوع التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2019. وسوف يتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة "ئي كيه 921" و"ئي كيه 922" أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع. ومع استخدام الإيرباص A380 على هذا الخط، ستوفر الناقلة 9200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، ما يتيح إمكانية اتصال المسافرين من مصر بمزيد من الوجهات العالمية ويدعم صناعتي التجارة والسياحية في مصر.

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي ستخدم القاهرة 489 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 399 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر أكثر من 4500 قناة ترفيهية تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة والبودكاست وتشمل البث التلفزيوني الحي. ويتاح لركاب الدرجة الأولى اختبار الشاور سبا على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمرطبات والمأكولات الخفيفة.

وأطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من مصر إلى دبي. وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من 6825 جنيها مصريا ومن 17499 جنيها في درجة رجال الأعمال و29999 جنيها في الدرجة الأولى بالإضافة إلى حقيبة ثالثة مجانية. وتسري العروض على جميع الحجوزات بين القاهرة ودبي التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 4 نوفمبر على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2020.