«دبي المالي العالمي» يحتفل بتقدمه إلى الترتيب الثامن بين أفضل المراكز العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل مركز دبي المالي العالمي، أمس، بتقدمه إلى الترتيب الثامن بين أفضل المراكز المالية العالمية بقرع جرس افتتاح سوق التداول في بورصة ناسداك دبي. وكان المركز، حل ثامناً ضمن قائمة المراكز المالية الـ10 الأولى عالمياً بحسب «مؤشر المراكز المالية العالمية»، ليحصد بذلك أعلى تصنيف له على الإطلاق بحسب نتائج المؤشر الأخير.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، في بيان صادر عن السوق: «إنه لشرف كبير لنا جميعاً أن نفتتح سوق التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بتصنيف دبي ضمن قائمة المراكز المالية الـ10 الأولى عالمياً، وهو إنجاز ينسجم مع اهتمامنا الدائم بإرساء بيئة مواتية تدعم المؤسسات المالية على مواصلة الازدهار والنمو».

وأضاف كاظم أن «هذا الإنجاز يسلط الضوء على مكانة دبي المرموقة كمركز عالمي رائد للأعمال، ويعكس تميّز مركز دبي المالي العالمي كقوة مالية عالمية متنامية، ويجسد دليلاً ساطعاً على النمو الهائل الذي حققناه خلال الأشهر الـ12 الماضية».

وأشار إلى أن «القطاع المالي يعتبر حجر الزاوية لاقتصاد الإمارات سريع النمو، حيث يمثل مركز دبي المالي العالمي نقطة جذب أساسية لأنشطة الأعمال والاستثمار الدولية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسعدنا في ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نعمل مع مركز دبي المالي العالمي كوجهة عالمية للأعمال المالية في المنطقة، إذ يعكس هذا النجاح العلاقات الوثيقة بين المصدرين الدوليين والإقليميين في البورصة والمستثمرين العالميين، خصوصاً الحضور العالمي الذي يحظى به أي إدراج في البورصة، فضلاً عن البنية التحتية التنظيمية المتميزة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي».