اقتصادية دبي توعي الطلبة بـ «رخصة تاجر»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس، عن إطلاق سلسلة من الورش التوعوية التي تستهدف تعريف طلبة المدارس والجامعات بكيفية مزاولة أعمالهم في «رخصة تاجر»، التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأنها تؤكد من خلال تلك الورش، دورها في فتح قنوات لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتنويع المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي بشتى المجالات المتاحة، وكذلك تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، وبالتالي تعزيز التجارة الإلكترونية، وترسيخ موقع الإمارة التنافسي على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأشارت آخر دراسة صادرة عن اقتصادية دبي وشركة «فيزا» العالمية، حول أهمية التجارة الإلكترونية ومدى الإقبال على الأعمال التجارية عبر الإنترنت، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات من أكثر الأسواق تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرعها نمواً على مستوى العالم.

وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 59 مليار درهم في العام الجاري، فيما من المتوقع أن تحقق متوسط نمو بنسبة 23% سنوياً خلال الفترة من العام الماضي وإلى عام 2022.