«دبي لخدمات الملاحة الجوية» تمدد تعاونها مع «سيركو» البريطانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جددت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، الجهة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية في مطارات دبي والمناطق الشمالية، اتفاقية التعاون المشترك مع مؤسسة «سيركو ليمتد» البريطانية لمدة عامين آخرين.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط» فيل مالم.

وستسهم هذه الاتفاقية في الارتقاء الدائم بمستويات الخدمة التي توفرها مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وضمان الكفاءة التشغيلية المتفوقة واستمرارية الخدمة، وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، بفضل الخبرة العالية التي تتمتع بها شركة «سيركو».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «نواصل جهودنا لتقديم خدمات عالمية المستوى لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا، ومن هنا فإن تمديد اتفاقيتنا مع شركة (سيركو) التي تجمعنا بها علاقة عمل طويلة، يخدم توجهاتنا وخططنا، لجهة تعزيز قدراتنا البشرية والفنية وضمان تفوق الخدمات التي نوفرها لقطاع الطيران في دبي والإمارات».

من جانبه، قال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي: «علاقتنا قديمة جداً مع (سيركو)، وتجديد العقد نابع من الثقة التي تتمتع بها الشركة في مجال خدمات الملاحة الجوية والإنجازات التي حققناها سوياً على مدى السنوات الماضية، وهذا ما يدعم توجهاتنا الرامية إلى مضاعفة قدراتنا الاستيعابية لمواكبة النمو المتوقع بحركة الطيران عبر أجواء الدولة في مجالي المسافرين والشحن مع اقتراب موعد انطلاق (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف أهلي: «تمديد الاتفاقية يتواكب مع استراتيجيات المؤسسة لتحقيق معادلة مهمة بالنسبة لقطاع الطيران في دبي وهي: بناء كفاءات عالمية المستوى وامتلاك ارقى التقنيات والأنظمة المتخصصة في خدمات الملاحة الجوية، وهذا ما ستوفره لنا عملية تمديد الاتفاقية مع (سيركو)».

وقال فيل مالم، إن «علاقة العمل التي تجمعنا بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية هي شراكة دامت خمسة عقود، وإنه لمن دواعي سرورنا تمديد عقدنا مع (دانز)، بما يتيح لنا متابعة جهودنا لتوفير خدمات حركة جوية عالمية المستوى من خلال ممارساتنا المبتكرة والفعالة التي تدعم نمو صناعة الطيران في دبي ودولة الإمارات، التي من المتوقع أن تشهد نمواً جيداً خلال الأشهر والسنوات المقبلة».