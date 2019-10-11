افتتاح أكبر محطة طاقة رياح في غرب البلقان من تطوير ائتلاف تقوده "مصدر"

المصدر: صربيا - وام



أعلن ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" وإحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة اليوم عن افتتاح محطة "شيبوك 1" أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في صربيا ومنطقة غرب البلقان.

حضر مراسم افتتاح المشروع البالغة تكلفته حوالي 300 مليون يورو، ألكسندر فوسيتش رئيس جمهورية صربيا وألكسندر أنتيتش وزير المناجم والطاقة الصربي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا وخالد القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "مبادلة للاستثمار" إلى جانب حشد من المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.

وتم إنشاء محطة "شيبوك 1" على مساحة قدرها 37 كيلومترا مربعا في إقليم فويفودينا والذي يبعد حوالي 50 كيلومتراً عن العاصمة بلغراد وتضم المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 158 ميغاوات 57 توربين رياح التي تنتجها شركة "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة" وستلبي احتياجات حوالي 113 ألف منزل من الكهرباء النظيفة والمستدامة فضلاً عن الحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً أي ما يعادل زراعة 6 ملايين شجرة.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على المتجددة منها بات الخيار المفضل لدول ومناطق عدة حول العالم في ظل ما يواجهه العالم حالياً من تحديات تغير المناخ حيث بلغ حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال العام 2018 فحسب 309 مليارات دولار وخلال العام نفسه دخلت للخدمة 171 غيغاوات من الطاقة عبر المصادر المتجددة".

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم الدول الداعمة لهذا التنوع في مصادر إنتاج الطاقة إذ تبلغ قدرة مشاريع الطاقة المتجددة قيد الخدمة والجاري الانتهاء منها حاليا 11.4 غيغاوات 8.4 منها داخل الدولة و3 غيغاوات استثمارات في دول عدة حول العالم.

وثمّن الدور البارز الذي تلعبه شركة "مصدر" في دعم وتعزيز مسيرة تحول الطاقة عالمياً وبناء مستقبل تمثل الطاقة المتجددة فيه العنصر الأهم في مزيج الطاقة في دولة الإمارات وخارجها.

من جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، إنه تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز نهج التعاون البنّاء والهادف لتحقيق المصالح المتبادلة يشكل افتتاح "محطة شيبوك 1" خطوة مهمة ضمن علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا كما يجسد هذا المشروع نقلة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة البلقان.

وأضاف: " تلتزم مصدر منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن بترسيخ الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال الطاقة وذلك من خلال النهوض بقطاع الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم ونشهد اليوم إحدى ثمار هذه الجهود من خلال افتتاح محطة "شيبوك 1" لطاقة الرياح التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة غرب البلقان.. وأود أن أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع المتميز ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل".

وتولت شركة "فيتروإلكترانا بالكانا" "دبليو إي بي جي" مهمة تطوير المحطة وهي شركة صربية مملوكة بالكامل من قبل شركة "تيسلا للرياح" التي تبلغ حصة شركة "مصدر" فيها 60 في المائة ومجموعة "تاليري سولار ويند" 30 في المائة و"البنك الألماني للتنمية" 10 في المائة وقد نالت المحطة جائزة "صفقة العام في صربيا" وذلك ضمن جوائز القطاع القانوني في أوروبا الوسطى 2018 وجائزة "صفقة العام لمشروع طاقة رياح برية في أوروبا" ضمن جوائز "آي جيه جلوبال الأوروبية" 2019.