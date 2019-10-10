«دو»: إضافة تطبيقات جديدة للاتصال عبر الإنترنت وزيادة إيرادات «البيانات» إلى 40%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت العلامة التجارية «دو» التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، بأن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات نمو ملحوظة في معدلات الإقبال على استخدام تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت بنسب متباينة على التطبيقات الأربعة التي تتيحها الشركة لتلك الأغراض.



وأشارت، في تصريحات صحافية أمس، على هامش المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، إلى أن الشركة تبحث إضافة تطبيقات جديدة لأغراض الاتصال عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تستهدف خلال فترة قريبة رفع نسب عائدات البيانات من إجمالي إيرادات الشركة لتتجاوز 40%، مقارنة مع 30% حالياً.

وأضافت أن أسعار خدمات الجيل الخامس على الهواتف لاتزال بأسعار باقات الجيل الرابع نفسها.



معدلات النمو

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الاتصالات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها علامة «دو»، فهد الحساوي، إن «الفترة الأخيرة شهدت معدلات نمو ملحوظة في الطلب من المتعاملين على تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، وفقاً لما رصدته الشركة من خلال استخدام المتعاملين للتطبيقات الأربعة لتلك الأغراض»، لافتاً إلى أن «الشركة طرحت أخيراً تطبيقاً جديداً باسم (يزر)، يتيح إمكانية ترجمة محادثات بين المتعاملين، فيما تبحث حالياً إضافة تطبيقات جديدة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «الشركة تفتح الباب أمام شركات تطوير تطبيقات محادثات الصوت والصورة بصورة دائمة، للاتفاق بشكل تجاري، خصوصاً مع كون الاشتراكات في هذه الخدمة في تزايد مستمر على التطبيقات الحالية، وهي (BOTIM)، و(YZER)، و(HIU Messenger)، و(C’ME)».



استهلاك الخدمات

وأكد الحساوي، مواصلة الشركة العمل على زيادة معدلات الاستهلاك على الخدمات سواء للهاتف المتحرك، والتي تختلف بين فئة الدفع المسبق أو الفاتورة عبر بيع خدمات وعروض أكثر، أو مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البيانات، حيث نسعى لمواكبة ذلك بصورة مستمرة، وعبر تحقيق توازن بين مصلحة المشترك والشركة في الوقت ذاته، لافتاً إلى أن «تقنيات الجيل الخامس ستحفز على زيادة استخدام البيانات مستقبلاً، وبالتالي زيادة التعامل مع تطبيقات الاتصالات بشكل أكبر».



عائدات البيانات

وأشار إلى أن «نسب عائدات البيانات من إجمالي إيرادات الشركة تمثل ما يتجاوز 30% حالياً، فيما توجد مساعي الشركة لرفع مساهمة خدمات البيانات في إجمالي إيرادات الشركة، بحيث تصل مساهمة البيانات في إجمالي الإيرادات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 40%».

واعتبر أن «هذه النسبة يمكن أن تتغير حسب عادات الاستخدام المتغيرة كذلك، حيث ترى الشركة أن خدمات البيانات تعتبر التحدي الأكبر لشركات الاتصالات في العالم، خصوصاً مع تراجع الاعتماد على عائدات الاتصالات التقليدية».

وقال إن «تحديد أسعار خدمات أية باقات تتعلق بتقنيات الاتصالات من الجيل الخامس ستكون بالتشاور مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، لافتاً إلى أن «أسعار الخدمات حالياً للتقنية الجديدة على معدلات الجيل الرابع نفسها».

وأضاف الحساوي، أن «الشركة تعتزم توقيع شراكات جديدة لزيادة عدد الهواتف والأجهزة الداعمة لشبكات وتقنيات الجيل الخامس على مناطق الدولة كافة، لتعزيز انتشار خدمات الجيل الخامس في الدولة للشركات والأفراد على حد سواء».

وأشار إلى أن «الشركة تعتبر الاستثمار في شبكات وتقنيات الجيل الخامس واجباً وطنياً لخدمة كل القطاعات الحكومية والخاصة، ولتعزيز ريادة الدولة في قطاع الاتصالات إقليمياً وعالمياً».

وأكد أن الشركة ستواصل نشر الشبكات الخاصة بالجيل الخامس على مستوى الدولة والأجهزة الداعمة لها من الهواتف وأجهزة الراوتر، لتعزيز الاستفادة من هذه الشبكات على مستوى القطاعين العام والخاص، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتوقع الحساوي «استفادة القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال من خدمات الجيل الخامس في البداية مقارنة باستفادة الأفراد، إلى أن يحصل الانتشار والزخم المطلوب لأجهزة الهاتف المتحرك الداعمة لهذه التقنيات، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انخفاض أسعار الأجهزة في الوقت ذاته».

وتوقع أن «تسهم تقنيات الجيل الخامس في تعزيز الطلب على خدمات البيانات والأفلام التي تحتاج إلى سرعات عالية جداً، مع تغير أنماط استهلاك خدمات الاتصالات الصوتية إلى خدمات اتصالات الصوت والصورة عبر الإنترنت، وهو ما تعمل الشركة عليه عن كثب في الفترة الحالية».

توفير حلول وخدمات سحابية لـ«تنظيم الصناعة الأمنية»

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، عن اختيارها من جانب مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل في القطاع الأمني الخاص وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في دبي، وذلك بعد قرار الهيئة الحكومية الانتقال إلى منصة «دبي بالس»، باعتبارها المنصة الأكثر تطوراً وقدرة على توفير بيئة سحابية آمنة لبوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.

وبموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين، ستشرف «دو» على عملية انتقال مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بشكل سلس وسريع إلى عالم الخدمات السحابية، ما يتيح للجهة الحكومية الاستفادة من حلول سحابية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع نمو الأعمال عبر «دبي بالس».

وذكرت «دو» في بيان أنه إضافة إلى ذلك، ستعزز المؤسسة كفاءة خدماتها من خلال الاستفادة من الخدمات المشتركة على منصة «دبي بالس»، إلى جانب حلول افتراضية تلبي احتياجات مواقع الويب والتطبيقات وقاعدة البيانات، حيث إن بيئة الاستضافة قيد التشغيل حالياً وقد تم الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لحلول المؤسسات، فريد فريدوني، إن «توفير تجارب وخدمات سلسة يعتبر ركيزة أساسية في رحلتنا نحو تأسيس مدينة ذكية تتمتع بإمكانات هائلة ومستوى عالٍ من التنافسية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2021».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس: «اخترنا منصة (دبي بالس) كونها أول منصة معتمدة من جانب مركز دبي للأمن الإلكتروني، كما أنها توفّر حلولاً عالمية المستوى تتميز بالمرونة والأمان وقابلية التكيف مع نمو الأعمال في المستقبل، وهو ما ينسجم مع متطلباتنا ومساعينا الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية دبي 2021».

دبي - الإمارات اليوم