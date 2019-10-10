تفاهم بين «أبوظبي الرقمية» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» لتطوير حلول مبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة أبوظبي الرقمية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في مجال تطوير حلول حكومية مبتكرة وتعزيز البنية التحتية الرقمية والمنصات المبتكرة، إضافة إلى إيجاد فرص تعاونية جديدة في مجال الخدمات الرقمية والمشروعات التجريبية وغيرها من آفاق التعاون المشترك.

وفقاً لبيان صادر أمس، وقّع المذكرة مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، الدكتورة روضة سعيد السعدي، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المهندس عثمان سلطان، خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي يختتم أعماله في دبي، اليوم.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى توفير حلول مبتكرة تعتمد على تقنية التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من تعزيز كفاءة عملياتها.

وقالت السعدي، إن «التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أحد السبل الفعالة لتحقيق أهداف أجندة أبوظبي الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية في الإمارة».

من جهته، أشار سلطان، إلى أن «هذا التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية يعكس رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الهادفة إلى توفير ابتكارات مميزة لشركائها من الجهات الحكومية بما يعزز مكانتها الريادية في مجال تقنيات التكنولوجيا الحديثة، علاوة على دعم جهودها الرامية لتعزيز مكانة الشركة باعتبارها شريكاً موثوقاً للمؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحوّل الرقمي».