إدراج بيانات «دبي بالس» ضمن منصة البيانات الرسمية في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دبي الذكية اتفاقية شراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهدف فتح عمليات تبادل ومشاركة البيانات على مستوى الدولة.

ووقّع الاتفاقية على هامش المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي يختتم فعالياته، اليوم، مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر،

والمدير العام لـ«الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، عبدالله ناصر لوتاه.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية تهدف إلى إدراج بيانات منصة «دبي بالس» ضمن منصة البيانات الرسمية في دولة الإمارات.

وقالت بن بشر إن «البيانات تُعد عنصراً محورياً لجميع خطط التنمية المستدامة والتحول الذكي، حيث توفر أساساً متيناً لاتخاذ القرارات وتنفيذ مشروعات الرقمنة والأتمتة»، مضيفة: «باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بجعل دبي المدينة الأسعد والاذكى عالمياً، تقود دبي الذكية جهود جمع وتصنيف بيانات المدينة».

وأشارت إلى أن «الشراكة الجديدة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق خدمات مؤسسة بيانات دبي على المستوى الوطني، خصوصاً أن منصة (دبي بالس) التي تعد بمثابة العمود الفقري للتحول الرقمي الذكي في الإمارة، حققت بالفعل نجاحاً كبيراً، حيث شهدت أخيراً ارتفاعاً كبيراً في أعداد الزوار وتحديداً من الخارج، بواقع 1.5 مليون زيارة».

من جهته، قال لوتاه إنه «من خلال نشر الأرقام والبيانات الدقيقة والمحدثة عبر (دبي بالس)، تضيف الهيئة قناة جديدة ومبتكرة لإتاحة ونشر المعرفة للجمهور والمستخدمين».

وأضاف أن «الهيئة بالشراكة مع دبي الذكية، ستمكن مستخدمي (دبي بالس) من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي من الوصول إلى البيانات التي توفرها الهيئة بشكل سريع وفعال، ليتمكن المستخدمون من هذه الأرقام لتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة لخدمة الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في سبيل تحقيق الرخاء والازدهار في الدولة».

إلى ذلك، أعلنت دبي الذكية، أمس، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سوفت وير إيه. جي» لتسريع بلورة طموح دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم بحلول عام 2021.

وستستفيد هذه الشراكة من تكنولوجيا الابتكار لإطلاق منصة التكامل كخدمة عبر الـ«ويب» (iPaaS webMethods) متعددة المهام. وستربط هذه المنصة الجديدة الكيانات الحكومية في دبي بأنظمة وعمليات شركات القطاع الخاص الرئيسة لترسيخ التزام المدينة بدعم وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات.

وقالت مدير عام دبي الذكية، إن «الشراكة مع (سوفت وير إيه. جي) تأتي في إطار مشروع التحوّل الرقمي الاستراتيجي، الذي يلعب دوراً رئيساً من حيث دعم ومساعدة المدينة على تحقيق أهداف التحول التكنولوجي»، موضحة أن «هذا الدعم يتمثل في ربط العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرئيسة، وكذلك في تبسيط العمليات للمواطنين والمقيمين والسياح والطلاب والمستثمرين والزوّار من رجال الأعمال في دبي».

«دبي بالس»

تم تصميم منصة «دبي بالس» لتكون العمود الفقري للتحوّل الرقمي في دبي بجمعها البيانات من مختلف الجهات الحكومية. وتشمل المنصة ثلاثة مستويات من البيانات: المستوى الأولى مجاني ويلبي احتياجات جمهور العامة، بينما يوفّر المستوى الثاني تحليلاً معمقاً للبيانات (مقابل رسوم محددة) لاستخدامها للأغراض الأكاديمية والمهنية والتجارية والاقتصادية، أمّا المستوى الثالث فيتضمن بيانات حصرية فقط لاستخدام الجهات الحكومية في دبي.

وتضم «دبي بالس» 460 قاعدة بيانات من 35 جهة حالياً، وذلك من أصل 2000 قاعدة تتطلع المنصة إلى إضافتها في المستقبل القريب.

دبي الذكية تبرم

شراكة مع «سوفت

وير إيه. جي» لتسريع

جعل دبي المدينة

الأسعد والأذكى

في العالم

بحلول 2021.