30 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفيتنام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وفيتنام، وصلت إلى أكثر من 8.2 مليارات دولار (نحو 30 مليار درهم) خلال العام الماضي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن العلاقات الإماراتية الفيتنامية شهدت خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً وزخماً في تبادل اللقاءات والزيارات الرسمية والفعاليات الاقتصادية المشتركة، الأمر الذي انعكس في زيادة الشراكات الاستثمارية والأنشطة التجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة وفد الدولة إلى فيتنام الأسبوع المقبل تهدف إلى تعزيز الشراكة المستدامة بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل مختلف القطاعات الحيوية، أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والبنى التحتية والصناعة والزراعة والمنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية، وغيرها.

وذكر أن فعاليات الزيارة تتضمن إقامة المنتدى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار في العاصمة هانوي، حيث يترأسه وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري من الجانب الإماراتي، فيما يترأسه من الجانب الفيتنامي، وزير التجارة والصناعة، تران توان آنه، كما تشهد الزيارة تنظيم ملتقى استثماري مشترك في مدينة هو شي منه جنوب فيتنام.

وأضاف آل صالح أن فيتنام تتمتع باقتصاد قوي على مستوى منطقة جنوب آسيا ولديها العديد من الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقامة منتديين حول تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين يوفر منصة مهمة لبناء شراكات حيوية بين المستثمرين الإماراتيين ومجتمع الأعمال الفيتنامي، فضلاً عن تعريف الشركات والجهات الاستثمارية لدى الجانبين بآفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية للدولتين.

وكانت وزارة الاقتصاد، نظمت اجتماعاً لأعضاء وفد الدولة إلى فيتنام لبحث كل استعدادات الزيارة ومختلف الجوانب الفنية والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال فعاليات الزيارة.

- وفد من الدولة

يزور فيتنام الأسبوع

المقبل لبحث

فرص الشراكة.