«اتصالات»: لا أضرار صحية من ترددات «الجيل الخامس»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المحمول في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المهندس سعيد الزرعوني، إن المؤسسة تعتزم الوصول بعدد محطات تغطية الجيل الخامس في الإمارات إلى 2000 محطة، وذلك نهاية عام 2020، لافتاً إلى إنجاز تركيب 700 محطة من إجمالي 1000 محطة تخطط لإنجازها حتى نهاية العام الجاري، تغطي 30% من المدن الرئيسة المأهولة بالدولة حالياً.

وكشف أن «اتصالات» أنجــــزت دراسة أثبتت عدم وجود أضرار صحية من ترددات شبكات الجيل الخامس، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الجانب، إضافة إلى تطبيق المعايير المتعارف عليها في اختيار مواقع الأبراج والأجهزة، بما لا يتعارض مع المعايير الصحية المعتبرة عالمياً.

تغطية الشبكات

وتوقع الزرعوني في تصريحات صحافية على هامش فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، الوصول بنسبة تغطية «اتصالات» لشبكات الجيل الخامس بالدولة إلى 40% خلال العام المقبل، مع نشر المحطات الجديدة.

وأكد الزرعوني أن «اتصالات» تسعى إلى توفير الهواتف الداعمة لشبكة الجيل الخامس بشكل سريع، من خلال التعاون مع الشركات المنتجة عالمياً، متوقعاً وصول عدد الهواتف الداعمة لدى «اتصالات» إلى ستة أجهزة نهاية العام الجاري، مع انتظار طرح ثلاثة هواتف جديدة.

«إكسبو 2020 دبي»

كما توقع الانتهاء من بنية «اتصالات» للجيل الخامس في موقع «إكسبو 2020 دبي»، خلال الربع الأول من العام المقبل، ليصبح موقع الحدث الأكثر اتصالاً في العالم عبر شبكات وتقنيات الجيل الخامس.

وأضاف أن «اتصالات» تعمل مع إدارة «إكسبو 2020 دبي»، بهدف الانتهاء من جميع الأعمال قبل وقت مبكر جداً من انطلاق الحدث العالمي، لافتاً إلى إنجاز 200 موقع ومحطة للجيل الخامس داخل موقع إكسبو 2020 دبي وخارجه، والتي تشمل كذلك إنجاز التمديدات المتعلقة بشبكة الألياف الضوئية.

وقال إن جميع معدات شبكة الجيل الخامس والأجهزة الداعمة تخضع لاختبارات في مختبرات متخصصة لفحص السرعات، وسلاسة الانتقال من شبكة إلى أخرى، ما يضمن عدم وجود أي خلل في الجهاز.

وأوضح أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قدمت دعماً هائلاً لمشغلي الاتصالات في الدولة، لتمكينهم من نشر شبكة الجيل الخامس، إذ تم توفير النطاقين 3.5 ميغاهيرتز و2.6 ميغاهيرتز، وهو أمر مهد الطريق لتحقيق سبق إماراتي في طرح الجيل الجديد من شبكات الهاتف المحمول قبل أي دولة.

نقلة نوعية

أكد النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المحمول في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المهندس سعيد الزرعوني، أن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بقطاع الاتصالات على مدار السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تبلغ فيه الكفاءة القصوى لشبكات الجيل الرابع على الحيز الترددي «2.1 ميغا هيرتز» نحو 600 ميغابت/‏‏‏‏ ثانية، فإن سرعة شبكة الجيل الخامس تبلغ 5 غيغا/‏‏‏‏ثانية على الحيز الترددي نفسه. وأكد الزرعوني التزام «اتصالات» باتفاقية تشارك البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس مع المشغل الآخر، في ما يتعلق بمواقع الأراضي وإقامة الأبراج، فيما تقوم كل شركة بتركيب الأجهزة الخاصة بها في هذه المواقع.