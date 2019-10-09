«دبي للسيليكون» تتعاون مع «المشرق» كشريك استراتيجي لمركز «ديتك»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية». وبموجب المذكرة، التي تمتد إلى عامين، يكون بنك «المشرق» شريكاً استراتيجياً لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نائب الرئيس لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، هانس كريستنسن، ورئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في «المشرق»، عارف الرملي، في جناح مركز «ديتك» بالمعرض.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحظى رواد الأعمال بمركز «ديتك» بفرصة التعرف إلى أفضل الممارسات المالية السليمة، واطلاعهم على منصة المشرق الرقمية NeoBiz.

وقال هانس كريستنسن: «نحرص في سلطة واحة دبي للسيليكون على التعاون مع مؤسسات مبتكرة رائدة في قطاعاتها لدعم رواد الأعمال لدينا».

من جانبه، قال عارف الرملي: «بفضل منصة المشرق NeoBiz يمكننا توفير مختلف الخدمات من التمويل إلى الوصول الإلكتروني أو الاستشارات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».