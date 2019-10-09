«إينوك» توفر خدمات توصيل وقود المركبات إلى الشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «إينوك»، أمس، منصتها الرقمية المبتكرة «إينوك لينك»، التي توفر خدمات توصيل وقود المركبات مباشرةً إلى الشركات ومالكي الأساطيل في أنحاء الدولة.

وتهدف «إينوك» من إطلاق «إينوك لينك» إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج الأعمال في القطاع، عبر توصيل الوقود بأسلوب آمن وموثوق وملائم لاحتياجات الشركات، في خطوة تسعى المجموعة من خلالها إلى مواكبة المتطلبات المتغيرة للشركات في المنطقة، إذ تضمن الخدمة الجديدة سهولة الوصول إلى أنواع الوقود في الوقت والمكان اللذين يختارهما المتعامل، وبما يتوافق مع أعلى معايير الأمان والسلامة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، الالتزام بالإسهام بدور بنّاء في دعم الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأمد، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات منطلقاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة ونماذج الأعمال المستدامة.

وأضاف: «يعدّ رضا المتعاملين عنصراً جوهرياً بالنسبة لنا، ففي الوقت الذي تزداد متطلبات الشركات ورغبتها في الاستفادة من خدمات نوعية تتسم بالمرونة والكفاءة وسهولة الاستخدام، تبرز أهمية تطوير أساليب مبتكرة لتحسين الخدمات القديمة وتطوير خدمات جديدة مبتكرة».