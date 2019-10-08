أبوظبي للتقاعد يطلق «راشد هولوغرام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، ضمن مشاركته في أسبوع جيتكس 2019، مشروع موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي «راشد هولوغرام، ورحلة المتعامل الافتراضي»، اللذين يهدفان إلى توعية جمهور المتعاملين بنظام التقاعد وقانون المعاشات بطريقة مبتكرة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المتعاملين بطريقة بسيطة ومرنة ومباشرة.

وأوضح الصندوق أن خدمة «راشد هولوغرام»، أو موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي، تعتمد على شخصية الصندوق الافتراضية (راشد)، الذي يقوم بدور مستشار افتراضي للمتعاملين عن طريق خاصية «الهولوغرام»، أو التصوير التجسيمي، بحيث يتيح للمتعاملين من زوّار المعرض طرح أي أسئلة تدور في أذهانهم حول نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، أو أي معلومات أخرى تتعلق بقانون المعاشات، حيث يرد راشد عبر تقنية الهولوغرام مباشرة عليهم.

واستعرض الصندوق خلال المعرض طريقة استخدام الخدمة، مع إتاحة الفرصة لزوار المعرض لتجربتها، وطرح الأسئلة التي يرغبون فيها للحصول على المعلومات الصحيحة، وهو ما نال استحسان الحضور الذين أكدوا فاعلية الخدمة التي تعمل على إيصال المعلومات بطريقة مبسّطة وشائقة.

ولفت الصندوق إلى أن المشروع الثاني الذي يشارك به في المعرض هو «رحلة المتعامل الافتراضية»، والذي تعتمد فكرته على تقنية الواقع الافتراضي، حيث يجيب المتعامل خلال هذه الرحلة عن بعض الأسئلة المعدة مسبقاً حول قانون المعاشات ونظام التقاعد، بهدف رفع مستوى وعيه، عن طريق التعلم باللعب والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى جعل تجربة المتعامل في البحث عن المعلومات والمعرفة أكثر متعة، عبر وسيلة حديثة وتفاعلية تشجع المتعاملين على التعرف إلى نظام التقاعد.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمه الحمادي: إن مشاركة الصندوق في معرض جيتكس 2019 تأتي في إطار تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للابتكار، وتماشياً مع خطة الصندوق الاستراتيجية التي تهدف إلى الوصول إلى الريادة عالمياً في تقديم خدمات التقاعد، من خلال ابتكار مشروعات تقدم حلولاً سريعة وفعالة، تعزز كفاءة الأداء الحكومي، وترتقي بتجربة المتعاملين.