«صحة دبي» تطلق تطبيقاً لتخفيف أعراض الاكتئاب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تستعرض هيئة الصحة في دبي بمنصتها في معرض جيتكس 2019، باقة من أنظمتها المتطورة، التي تشتمل على مشروع «دبي هيلث بوكنج»، وهي منصة ذكية لحجز المواعيد الفورية، وتستهدف تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية، ونظام فوترة الحسابات (مساعد آي آر)، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فوترة الحسابات لجميع الجهات الحكومية، وتطبيق «MindSpire» لمساعدة الأفراد الذين يعانون الاكتئاب على تخفيف أعراضه عن طريق استخدام علاج المزاج، مع مراعاة خصوصية الحالات.

كما تستعرض الهيئة مبادرة الجناح الأخضر، التي من خلالها يتم التصوير الحراري لمنشآت ومباني الهيئة باستخدام الأنظمة الذكية، دعماً للبيئة الخضراء، إلى جانب مبادرة «شفاء»، وهي تخص نظام العلاج في الخارج وفق أتمتة حديثة لإجراءات العمل، بهدف توفير الوقت والجهد وزيادة كفاءة النظام.

وفي ما يخص خدمات الهيئة بمنصة دبي الذكية، فهي تضم: التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي، الذي استحدثته «صحة دبي» بشكل شامل ومتكامل، لتسهيل وصول المتعاملين مع الهيئة لمجمل خدماتها، خصوصاً الطبية، ونظام التظلمات والشكاوى، الذي يسمح للموظفين بتقديم تظلماتهم المتعلقة بتقييم الأداء السنوي، والإنذار الصحي الذكي، وهو نظام ذكي للكشف المبكر عن تطور حالة المريض لوضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة.

وقال مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، إن «جيتكس» يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع جمهور المتعاملين، وتعريف رواد المعرض بآخر المستجدات، وما استحدثته «صحة دبي» من برامج وتطبيقات ذكية وخدمات متطورة.